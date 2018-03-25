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В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимотрасли РК

Сегодня, 03:49
В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимотрасли РК


Министр энергетики Канат Бозумбаев во время визита главы государства в ОАЭ заключил два важных договора о реализации двух газохимических проектов в Казахстане. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе минэнерго.

«24 марта 2018 года в рамках официального визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым подписаны два важных документа по сотрудничеству в реализации газохимических проектов в Казахстане. В частности, Министерство энергетики РК, ФНБ „Самрук-Казына“ (ТОО „Объединенная химическая компания“), австрийская компания Borealis подписали соглашение (TermSheet) об основных условиях сотрудничества по проекту производства полиэтилена (1,250 млн. тонн в год) в Атырауской области», — говорится сообщении ведомства.

Подписанное соглашение закрепляет пакет мер государственной поддержки и обуславливает переход на стадию проектирования. Планируемый срок завершения разработки ТЭО — 2018 год.Второй документ — меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по проекту производство полипропилена в Атырауской области также был подписан между Министерством энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Объединенная химическая компания») и компанией Borealis.Согласно договоренности, Borealis проведет технико-экономический анализ и юридическую экспертизу проекта полипропилен. «Стоимость этого проекта составляет 2,6 млрд. долларов, мощность завода составит 500 тыс. тонн полипропилена в год», — говорится в тексте.Проект по производству полипропилена в настоящее время реализуется госфондом «Самрук-Казына», в частности определен ЕРС подрядчик, привлечено заемное финансирование, начаты строительные работы. Срок завершения строительства — 2021 год.

«Если говорить о мультипликативном эффекте, каждый доллар, вложенный в нефтегазохимию, дает 23 доллара прироста в экономике, и каждое новое рабочее место способствует созданию до 7 новых рабочих мест в смежных отраслях», — заверили в минэнерго.

Компания Borealis входит в Топ-4 крупнейших компаний-производителей полиэтилена в мире, являясь при этом, одной из наиболее высокотехнологичной и высокомаржинальной. Акционерами Borealis являются Mubadala (ОАЭ) — 64% и OMV (Австрия) — 36%.




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