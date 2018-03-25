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Видео LG о девушке-астронавте возглавило рейтинг Youtube

Сегодня, 03:52
Видео LG о девушке-астронавте возглавило рейтинг Youtube


В 2017 году компания LG Electronics отметила свой 20-летний юбилей в Казахстане. «Ровесником» казахстанского офиса мирового гиганта индустрии технологий является подразделение LG India, также отметившее 20 успешных лет работы. К знаменательной дате LG India создали видео «Астронавт», которое набрало более 104 млн просмотров и стало лидером рейтинга рекламных роликов на Youtube к Международному женскому дню.

Видео LG о девушке-астронавте возглавило рейтинг Youtube

Рейтинг Youtube Ads Leaderboard, приуроченный к 8 Марта, включает рекламные объявления, набравшие максимальное количество просмотров среди женской аудитории. Видеоролики должны содержать идеи, вдохновляющие женщин достигать своих целей.

В видео «Астронавт» рассказывается история индийской девушки, которая с детства мечтает дотянуться до звезд, так как верит, что там сможет увидеть своего покойного отца. Детская мечта превращается в цель — стать астронавтом, на осуществление которой большое влияние оказывает материнская поддержка. Это личная история, которая отражает судьбы многих индийских семей, в частности, о пути каждой женщины, которая многим жертвует для будущего своих детей.

Путь к осуществлению мечты героини «Астронавта» начинается и заканчивается телевизором LG. Видео отражает то, как бренд LG стал неотъемлемой частью жизни потребителей.

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