Марсоход Curiosity встретил свой 2000-й марсианский день

Вчера, 08:35Небезызвестный марсоход Curiosity недавно отметил одну знаменательную веху на пути выполнения своей миссии - 2000-й марсианский день (сол), другими словами, марсоход увидел 2000-й рассвет с момента его посадки на поверхность Красной Планеты в августе 2012 года. За все это время марсоход прошел дистанцию около 11 миль (17.7 километра), производя научные исследования и поиски следов микробиологической жизни, существовавшей на планете в ее далеком прошлом.Марсоход Curiosity является еще одним из ярких достижений специалистов НАСА. Как и его предшественники, марсоходы Spirit и Opportunity, марсоход Curiosity проработал и продолжает работать гораздо дольше сроков первоначально запланированной миссии. Сейчас марсоход продолжает исследования, постепенно поднимаясь по склонам горы Шарп, предгорий которой он достиг в конце 2014 года.Ученые миссии не так давно идентифицировали один участок местности, в которой сейчас находится марсоход, в котором содержится большое количество глинистых отложений. Эта область является новой целью исследований марсохода, так как формирование подобных отложений возможно только в присутствии жидкой воды. И тот факт, что самый низкие слои предгорий горы Шарп представляют собой дно древних озер, существовавших в границах кратера Гейла, только подогревает интерес ученых к данной области.Дополнительные исследования подобных областей позволит ученым глубже понять историю Марса, определив периоды, когда на поверхности планеты находилась жидкая вода, в которой могла существовать микробиологическая жизнь. Когда марсоход доберется до границ выбранной области, он снова задействует свою буровую установку и соберет образцы, которые будут проанализированы при помощи бортовой исследовательской лаборатории. Помимо этого, специалисты НАСА разработали новый порядок проведения бурильных операций, в котором учтен не очень обычный характер пород, образцы которых предстоит взять марсоходу.Пока марсоход только готовится к проведению новых исследований, ученые из научной группы миссии продолжают заниматься обработкой и анализом собранных им данных. Не так давно марсоход произвел осмотр и передал на Землю серию снимков, которыми охвачен 180-метровый участок скалистой местности, на которой видны четкие следы грунтовых вод и озер. Сейчас ученым уже известно, что в истории Марса был период, благоприятный для зарождения и существования жизни, который длился несколько миллионов лет. И в своих дальнейших исследованиях ученые постараются выяснить более точные временные рамки этого периода.