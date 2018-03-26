Меланья Трамп лично наградила адвоката из Казахстана

Меланья Трамп лично наградила адвоката из КазахстанаВчера, 03:36
Айман Умарова получила премию International Women of Courage Award из рук первой леди США за особую смелость в пропаганде прав человека. Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».
Помимо казахстанки, награды удостоились женщины из Афганистана, Гватемалы, Гондураса, Ирака, Италии, Косово, Мавритании и Таиланда.
Премия была учреждена в 2007 году. За 11 лет от государственного департамента США ее получили более 120 женщин из 65 стран мира.
Айман Умарова — адвокат и правозащитница. Она специализируется на тяжких и особо тяжких преступлениях, связанных с сексуальным насилием над женщинами и детьми. Среди подзащитных Умаровой были жертвы сексуального насилия Жибек Мусинова и Наталья Слекишина.