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Меланья Трамп лично наградила адвоката из Казахстана

Вчера, 03:36
Меланья Трамп лично наградила адвоката из Казахстана


Айман Умарова получила премию International Women of Courage Award из рук первой леди США за особую смелость в пропаганде прав человека. Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».

Помимо казахстанки, награды удостоились женщины из Афганистана, Гватемалы, Гондураса, Ирака, Италии, Косово, Мавритании и Таиланда.


Премия была учреждена в 2007 году. За 11 лет от государственного департамента США ее получили более 120 женщин из 65 стран мира.

Айман Умарова — адвокат и правозащитница. Она специализируется на тяжких и особо тяжких преступлениях, связанных с сексуальным насилием над женщинами и детьми. Среди подзащитных Умаровой были жертвы сексуального насилия Жибек Мусинова и Наталья Слекишина.




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