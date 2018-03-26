Президент поздравил казахстанцев с Наурызом

Вчера, 03:57

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Наурыз мейрамы. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках праздничных мероприятий глава государства посетил мюзикл «Жааран жер, ба онан нрлы ел». В высокотехнологичной музыкально-хореографической этно-модерн постановке приняли участие известные казахстанские исполнители и молодые таланты сценического искусства.



Кроме того, Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный на территории выставочного комплекса ЭКСПО, где были организованы выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, музыкально-театрализованные представления и соревнования по национальным видам спорта.

Также глава государства выступил перед представителями ряда отечественных средств массовой информации. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, отметив, что это торжество стало символом неразрывной связи поколений и глубокой преемственности традиций и культуры нашего народа.

«Наурыз стал подлинно всенародным праздником, ярким примером единства страны, где каждый вносит свой посильный вклад в развитие и процветание всего Казахстана», — сказал глава государства.

Президент Казахстана особо отметил высокое нравственное значение этого благословенного праздника, олицетворяющего собой всеобщее очищение и духовное возрождение.

«Испокон веков этот праздник объединял людей, согревал их души любовью и радостью, призывая к добру и милосердию. В эти дни мы поддерживаем друг друга, прощаем обиды, стремимся к гармонии и единству. Всем нам очень важно укреплять ценности взаимного уважения и согласия, создавая прочный фундамент глобальной конкурентоспособности нашей страны», — сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на том, что за годы независимости Казахстан достиг впечатляющих результатов во всех ключевых направлениях и сегодня ставит перед собой еще более амбициозную цель — вхождение в тридцатку самых развитых государств мира.

«Глубинная модернизация всех сфер жизни станет нашим убедительным ответом на вызовы времени. В условиях новой технологической революции в мире главным богатством нашей страны становится человеческий капитал — знания, способности и патриотизм граждан. Только нация умных, успешных и уверенных в своих силах людей способна построить крепкий и процветающий Казахстан», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на реализации «Пяти социальных инициатив», открывающих каждому казахстанцу новые перспективы для развития.

«Благодаря новой ипотечной программе „72025“ собственное жилье обретут многие семьи во всех регионах страны. Льготное микрокредитование охватит еще большее количество граждан, желающих открыть собственное дело. Выделение дополнительных 20 тысяч образовательных грантов и строительство новых общежитий откроют новые возможности для тысяч молодых казахстанцев. Все эти конкретные меры являются весомой поддержкой молодежи и молодых семей, и будут мощным импульсом для повышения качества жизни народа и роста благосостояния страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства пожелал всем соотечественникам благополучия, счастья, единства и успехов во благо процветания Родины — Республики Казахстан.