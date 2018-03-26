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Прогноз: Мировой сбор пшеницы снизится до 741 млн тонн

Вчера, 04:04
Прогноз: Мировой сбор пшеницы снизится до 741 млн тонн


Международный совет по зерну (МСЗ) опубликовал прогноз производства зерна в новом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.). Как сообщается в мартовском отчете совета, сбор пшеницы снизится до 741 млн тонн против 758 млн тонн, которые прогнозируются в текущем сельхозгоду. Причем в марте МСЗ повысил на 1 млн тонн оценку сбора пшеницы в этом сельхозгоду по сравнению с февральским прогнозом (757 млн тонн), передает Интерфакс.

В прошлом сельхозгоду в мире было собрано 754 млн тонн пшеницы.

Прогноз мирового сбора зерна на новый сельхозгод составляет 2 млрд 087 млн тонн. На текущий сельхозгод оценка в марте снижена до 2 млрд 092 млн тонн с 2 млрд 094 млн тонн в феврале. В прошлом сельхозгоду было собрано 2 млрд 140 млн тонн зерна.

Переходящие запасы зерна к концу нового сельхозгода (к 1 июля 2019 года) МСЗ оценивает в 560 млн тонн, пшеницы — в 253 млн тонн. Мартовская оценка переходящих запасов этого сельхозгода по зерну была снижена до 606 млн тонн с 610 млн тонн в феврале, по пшенице — повышена до 256 млн тонн с 254 млн тонн соответственно.

Прогноз мирового сбора кукурузы на новый сельхозгод составляет 1 млрд 052 млн тонн. Мартовская оценка урожая текущего года снижена до 1 млрд 045 млн тонн с 1 млрд 048 млн тонн в феврале. Сбор кукурузы в прошлом сельхозгоду составил 1 млрд 088 млн тонн.

Урожай сои в новом сельхозгоду эксперты МСЗ оценили в 354 млн тонн. Прогноз на этот год в марте снижен до 341 млн тонн с 347 млн тонн в феврале. В прошлом сельхозгоду было собрано 350 млн тонн.

Как считают в МСЗ, производство риса в новом сельхозгоду составит 492 млн тонн. В этом году урожай оценивается в 486 млн тонн. Это на 2 млн тонн выше февральской оценки. Сбор в прошлом сельхозгоду составил 487 млн тонн.

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