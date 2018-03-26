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США объявили о санкциях против Ирана «за кибератаки»

Вчера, 03:54
США объявили о санкциях против Ирана «за кибератаки»


По утверждению американских властей, ряд граждан и компанию Ирана организовали хакерские атак и кражу «ценной интеллектуальной собственности» у высших учебных заведений США и ряда других стран. Об этом пишут «Вести. Экономика».

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил о том, что иранская компания Mabna Institute, а также 10 иранцев с 2013 г. якобы совершили взлом компьютерных систем 144 университетов в США и еще 176 в ряде странах мира, украв более 31 терабайта различных документов и данных. Чиновник также обвинил их в кибератаках против 30 американских компаний и 5 государственных агентств.

По словам ряда других чиновников Минюста США, речь идет об «одной из крупнейших хакерских кампаний, поддерживаемых государством, которое расследовало министерство». Как утверждают американские власти, ущерб от обнаруженных ими кибератак составил $3,4 млрд. Минфин США сообщил о внесении упомянутых в расследовании физических лиц Ирана и компанию Mabna Institute в санкционный список.


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