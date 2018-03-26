США объявили о санкциях против Ирана «за кибератаки»Вчера, 03:54
По утверждению американских властей, ряд граждан и компанию Ирана организовали хакерские атак и кражу «ценной интеллектуальной собственности» у высших учебных заведений США и ряда других стран. Об этом пишут «Вести. Экономика».
Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил о том, что иранская компания Mabna Institute, а также 10 иранцев с 2013 г. якобы совершили взлом компьютерных систем 144 университетов в США и еще 176 в ряде странах мира, украв более 31 терабайта различных документов и данных. Чиновник также обвинил их в кибератаках против 30 американских компаний и 5 государственных агентств.