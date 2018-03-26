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США ввели масштабные санкции против Китая

Вчера, 03:42
США ввели масштабные санкции против Китая


Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю, подписав документ о комплексе ограничений на импорт китайских товаров. Об этом пишет Росбалт.

Своим указом Дональд Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.

В ходе церемонии подписания документа в Белом доме Дональд Трамп заявил, что эти меры назревали давно, а за сравнительно короткий промежуток времени США «потеряли 60 тыс. заводов» из-за «нечестности» Китая. При этом он заявил, что ЕС и Южная Корея также ведут нечестную торговую политику.

Кроме того, президент США обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.

Ожидаемый объем китайских товаров, которые затронут пошлины, может быть оценен суммой в 60 млрд долларов и составляет более 10% импорта США из Китая. Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на 30 млрд долларов, но он настаивал на более жестком подходе.

Американский лидер также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

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