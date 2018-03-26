Сверхскоростные лазеры позволяют создать "говорящий" плазменный шар

Вчера, 08:35В настоящее время американское Министерство обороны воплощает в жизнь одну из своих программ под названием Joint Non-Lethal Weapons Development Program (JNLWD), в рамках которой ведутся разработки и создание образцов нелетального энергетического оружия. Одним из видов такого оружия является лазерная система, способная создавать плазменные шары, издающие звуки, которые могут напугать или передать сообщение приближающимся к охраняемым объектам людям, что их дальнейшее движение не является хорошей идеей.Система Non-Lethal Laser-Induced Plasma Effect (NL-LIPE) использует два лазера, первый из которых ионизирует молекулы воздуха и создает шар плазмы. Череда фемтосекундных импульсов, генерируемая вторым лазером, заставляет облако плазмы колебаться, создавая звуковые волны, модулированные соответствующим образом. В настоящее время система NL-LIPE способная воспроизводить лишь нечеткое бормотание, в котором очень трудно распознать отдельные звуки и слова, зато она уже достаточно хорошо может воспроизвести целый ряд "пугающих" звуков."В течение следующих трех лет система будет доведена до уровня, когда плазменный шар, возникающий прямо в открытом воздухе, будет способен воспроизводить достаточно четкую человеческую речь" - рассказывает Дэвид Лоу (David Law), руководитель данного проекта программы JNLWD, - "Сейчас же динамический диапазон воспроизводимых звуков составляет всего три-четыре килогерца".Несмотря на ограниченный звуковой диапазон, система NL-LIPE уже способна создавать эквивалент эффекта светошумовой гранаты. А при объединении этой системы с другими нелетальными технологиями, может создаваться плазменный сгусток, способный опалить или даже поджечь одежду человека-нарушителя.И в заключение следует отметить, что система NL-LIPE является только одной из целого ряда, которые разрабатываются в настоящее время и которые могут быть использованы для охраны или для захвата территорий без нанесения летального ущерба находящимся там людям. Одним из видов таких систем является система Active Denial System, которая при помощи потока микроволнового излучения способна вызвать у людей ощущения нагрева поверхности их кожи, удерживая их от продвижения вперед и совершения опрометчивых действий. И еще одним примером таких систем является система Ocular Interrupter System, в которой свет зеленого лазера, объединенного с дальномером и оптическим прицелом, используется для временного ослепления солдат противника на дистанции до 500 метров.