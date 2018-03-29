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Bitcoin пробил отметку в $8 тысяч

29-03-2018, 03:56
Bitcoin пробил отметку в $8 тысяч


Криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex подорожала до отметки в 8100 долларов. За последние несколько часов цена монеты выросла на 350 долларов. По мнению экспертов портала FXStreet, в том случае если BTC закрепится выше уровня сопротивления в 8 тыс. долларов, его курс может вырасти до 9135 долларов за короткий промежуток времени, сообщает РБК.


Bitcoin пробил отметку в $8 тысяч

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Специалисты считают, что криптовалюта должна находиться выше уровня поддержки в 7772 доллара, чтобы в ближайшее время цена не упала до 7369 долларов. Если курс монеты продолжит расти, следующая важная отметка составит 8250 долларов.

Для того чтобы рынок начал восстанавливаться, Bitcoin должен пробить уровень сопротивления в 9135 долларов, после этого стоимость BTC может достигнуть отметки в 12 тыс. долларов, считают аналитики. В марте за две недели цена первой криптовалюты опустилась с 11 500 до 7500 долларов. В последний раз стоимость монеты достигала отметки в 12 тыс. долларов 28 января 2018 года.

Общая капитализация рынка вновь преодолела отметку в 300 млрд долларов, сейчас она составляет порядка 307 млрд долларов. Большинство альткоинов растут в цене, EOS подорожал на 16%, NEO и TRON выросли на 8% за прошедшие сутки.

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