ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance

29-03-2018, 03:44

19 марта 2018 года в Нью-Йорке журнал Global Finance объявил о своей 25-й ежегодной церемонии присуждения награды лучшим банкам мира.

Ежегодно Global Finance проводит исследование и выбирает лучшие финансовые институты в более чем 150 странах, основываясь на критериях динамичного роста, разработки и внедрения инновационных технологий, а также реализации стратегических проектов.

По мнению экспертов-аналитиков Global Finance, основными факторами, определившими победу ForteBank, стали усиление рыночных позиций, рост основных финансовых показателей, развитие новых направлений бизнеса и IT-технологий.

«В этом году лауреатами названы банки одновременно с сильными сервисами и отличными бизнес-результатами. Для нас большая честь получить награду журнала Global Finance. Это вторая награда, подряд признающая ForteBank как лучший банк в стране. В прошлом году в декабре журнал The Banker отметил ForteBank как лучший банк в Казахстане. Это результат работы команды банка на протяжении нескольких лет, мы постоянно улучшаем свои рыночные позиции в розничном, МСБ и корпоративном бизнесе, внедряя передовые технологии для наших клиентов. Банк сохраняет свои лидирующие позиции на рынке по достаточности капитала и ликвидности и в 2017 году достиг значительного прироста во всех финансовых и операционных показателях, что было замечено международными экспертами», — прокомментировал получение награды председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции среди топ-10 БВУ по уровню капитализации и ликвидности.

По итогам 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по ключевым финансовым показателям:

+23,5% рост активов с начала года;

+13,2% рост кредитного портфеля банка;

+19,2% рост депозитного портфеля банка;

+47,9% рост комиссионного дохода за 2017 год в сравнении с 2016 годом;

+59,7% рост количества POS-терминалов с начала года;

+31,7% рост количества активных карт с начала года;

количество пользователей мобильного и интернет-банкинга с начала года увеличилось более чем в 3 раза;

агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»;

агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Пересмотрело прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В».