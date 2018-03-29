Moody’s снизило кредитный рейтинг Tesla

29-03-2018, 03:41

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service объявило о снижении кредитного рейтинга долгосрочных обязательств Tesla, Inc., отметив риски дальнейшего ухудшения оценки кредитных обязательств компании, пишет vestifinance.ru.



Рейтинг долгосрочных обязательств Tesla по версии Moody’s был снижен с «B2» до «B3», прогноз по рейтингу — «негативный». В Moody’s отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже.

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«Рейтинги Tesla’s отражают существенную задержку в темпах производства электромобиля Model 3. Компания также испытывает проблемы с ликвидностью из-за отрицательного денежного потока, а также приближения сроков погашения конвертируемых обязательств (230 млн долларов в ноябре 2018 года и 920 млн долларов в марте 2019 года). Tesla произвела только 2452 автомобиля в течение IV квартала 2017 года; в настоящий момент компания заявляет о планах в достижении производства в 2500 машин к концу марта 2018 года и 5000 машин к концу июня 2018 года. Год назад компания прогнозировала, что темпы производства составят 5000 машин к концу 2017 года и 10 000 машин к концу 2018 года. Рейтинг Tesla может подвергнуться дальнейшему снижению в случае, если компания не сможет выполнить обновленные цели по производству Model 3», — сообщили аналитики агентства.

Текущий кредитный рейтинг Tesla по версии Moody’s на уровне «B3», а также S&P Global Ratings («B-» аналогичном кредитной оценки «B3» по версии Moody’s) характеризует долговые обязательства компании Илона Маска как «неинвестиционные» («мусорные») и «высоко спекулятивные». По итогам торгов на Nasdaq 27 марта 2018 года акции Tesla упали более чем на 8%.