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Nike назвали самым дорогим брендом одежды в 2018 году

29-03-2018, 03:43
Nike назвали самым дорогим брендом одежды в 2018 году


Американский производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike стал самым дорогим брендом одежды в мире по версии компании Brand Finance.

Как передает агентство RNS, аналитики оценили стоимость американской торговой марки Nike в 28 млрд долларов. При этом за год стоимость бренда сократилась на 11,7%, в 2017 году он оценивался в 31,7 млрд долларов.

На втором месте расположена шведская торговая марка H&M (18,96 млрд долларов), на третьем — испанская Zara (17,45 млрд долларов).

Основной конкурент Nike, немецкий Adidas, расположился на четвертом месте (14,29 млрд долларов), Puma — на 30-м месте (3,35 млрд долларов), а принадлежащий Adidas бренд Reebok — на 47-м (1,33 млрд долларов).

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