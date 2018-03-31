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NYSE может купить чикагскую биржу

Сегодня, 03:47
NYSE может купить чикагскую биржу


Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) обсуждает покупку Чикагской фондовой биржи, которая в начале марта отказалась от продажи мажоритарного пакета акций группе инвесторов с участием представителей Китая, передает Интерфакс.

Как пишет The Wall Street Journal, NYSE может заплатить за чикагского биржевого оператора около 70 млн долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в феврале заблокировала сделку с китайцами, и CHX решила не оспаривать этот запрет.

Руководство SEC проголосовало против сделки через полгода после того, как сотрудники комиссии рекомендовали утвердить ее. Рассмотрение данной сделки стало необычным прецедентом для SEC, которой пришлось выбирать, кому будет разрешено управлять американской фондовой биржей — даже той, на которую приходится всего около 1% общестранового объема операций с акциями.

Критики этой сделки, в том числе законодатели обеих партий, полагали, что продажа китайской компании мажоритарного пакета американской фондовой биржи создаст лазейку для правительства КНР, которая позволит оказывать влияние на финансовую инфраструктуру США.

CHX Holdings Inc., компания-оператор биржи, неоднократно заявляла, что китайское правительство не принимает участия в сделке, но политическая борьба побудила двух китайских инвесторов, которые изначально планировали принять участие в сделке, отказаться от своих намерений в октябре.

Как сообщалось, в июле 2017 года более десятка конгрессменов США призвали федеральные регулирующие органы заблокировать продажу CHX. Сумма сделки составляла всего 20 млн долларов, и пристальное внимание она привлекла лишь из-за участия в коалиции китайских инвесторов, включая диверсифицированный холдинг Chongqing Casin Enterprise. В общей сложности китайские инвесторы должны были контролировать 49,5% материнской компании биржи CHX Holdings.

Президент США Дональд Трамп лично критиковал продажу CHX группе с китайским участием, утверждая, что такая сделка подрывает конкурентоспособность американских торговых площадок. Конгрессмен-республиканец Роберт Питтенгер заявлял, что она позволит китайцам шпионить за трейдерами и другими участниками рынка в США.

Чикагская фондовая биржа работает с 1882 года и является одной из старейших в США, однако сейчас это самая маленькая биржа в стране.

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