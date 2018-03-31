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Renault и Nissan ведут переговоры по слиянию

Сегодня, 03:40
Renault и Nissan ведут переговоры по слиянию


Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате нынешний стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе, пишет Интерфакс-Казахстан.

Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.


Renault и Nissan ведут переговоры по слиянию

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В то же время эксперты говорят о том, что при одобрении данной сделки могут возникнуть сложности. Правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей — и каждое из них может иметь свое мнение относительно «места жительства» новой компании.

Как отметили источники, окончательного соглашения о сделке пока не принято, и переговоры, которые длятся уже несколько месяцев, могут не привести к соглашению.

Рыночная стоимость Renault за последний год выросла примерно на 15% - до 27,7 млрд евро (34 млрд долларов), в то время как капитализация Nissan сократилась на 2% и составляет сейчас около 4,6 трлн иен ($43 млрд).

Котировки акций французской компании к 12:28 МСК выросли на 4,5%. Ранее в ходе торгов в четверг подъем достигал 8,3%.

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