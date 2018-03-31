Tesla отзовет более 120 тысяч электромобилей

Сегодня, 03:39

Tesla Motors отзывает 123 тысячи электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Об этом говорится в письме, разосланном клиентам компании, сообщает lenta.ru со ссылкой на CNBC.



Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.

Moody’s снизило кредитный рейтинг Tesla

В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.

Ранее рейтинговое агентство Moody’s Investors Service объявило о снижении кредитного рейтинга долгосрочных обязательств Tesla, Inc., отметив риски дальнейшего ухудшения оценки кредитных обязательств компании.

Рейтинг долгосрочных обязательств Tesla по версии Moody’s был снижен с «B2» до «B3», прогноз по рейтингу — «негативный». В Moody’s отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тыс. машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин президент eBay Джефри Сколл.