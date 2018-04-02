Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц

Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лицСегодня, 03:48
Казахстан и Монголия подписали договор о передаче осужденных лиц, сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Документ подписан в четверг в Астане генеральным прокурором Казахстана Кайратом Кожамжаровым и послом Монголии в республике Лувсаном Баттулгой.
Данный международный документ позволит гражданам обеих стран, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы за рубежом, отбывать наказание, назначенное иностранным судом, у себя на родине, что в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции в общество осужденных казахстанских и монгольских граждан.
Ранее Казахстан уже заключил с Монголией договоры о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение, а также о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.