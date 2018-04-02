Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц

Сегодня, 03:48

Казахстан и Монголия подписали договор о передаче осужденных лиц, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Документ подписан в четверг в Астане генеральным прокурором Казахстана Кайратом Кожамжаровым и послом Монголии в республике Лувсаном Баттулгой.

Данный международный документ позволит гражданам обеих стран, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы за рубежом, отбывать наказание, назначенное иностранным судом, у себя на родине, что в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции в общество осужденных казахстанских и монгольских граждан.

Ранее Казахстан уже заключил с Монголией договоры о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение, а также о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.