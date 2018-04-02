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Автопроизводители делают бизнес разнообразным

Сегодня, 03:47
Автопроизводители делают бизнес разнообразным


В поддержку бренда автопроизводители выпускают много самой разнообразной продукции. И это не только кружки, брелоки и кепки. Компания Jaguar Land Rover, к примеру, недавно выпустила смартфон, а Lamborghini приложила руку к созданию велосипеда для триатлона. И то, и другое можно было увидеть и пощупать на автосалоне в Женеве.

Велосипед итальянцы создавали совместно с канадской компанией Cervelo Cycles — она специализируется на выпуске шоссейных велосипедов и даже имеет свою собственную гоночную команду. Он получил название Cervelo P5X Lamborghini Edition. Дизайн разрабатывался в студии Lamborghini Centro Stile, которая в свое время создала такие модели, как Huracn и Aventador, а прототип модели даже продували в аэродинамической трубе целых 180 часов! Готовый экземпляр получил ярко-желтый цвет, оригинальную раму с интегрированным вещевым отсеком, надписи Lambo на колесных дисках и характерный для фанатов марки из Сант’Агата-Болоньезе Y-образный рисунок на раме. Согласно официальным данным, Cervelo P5X Lamborghini Edition также отличают широкие возможности точной настройки узлов и механизмов, собственный велосипедный дорожный чехол (он разрабатывался совместно с брендом Biknd) и уникальный серийный номер, который будет расположен на подседельном штыре. Серия, кстати, планируется совсем небольшая — 25 экземпляров. А вот стоить каждый будет как автомобиль — порядка $20 000. Впрочем, если, как утверждают его производители, он действительно самый продвинутый велосипед подобного класса в мире, то цена оправдана.

Смартфон от Jaguar Land Rover, конечно же, в разы дешевле — называется цена от 649 евро или $599. На лавры iPhone он не претендует, но характеристики впечатляют.

Как говорят в самой компании, Land Rover Explore (именно так британцы назвали свой смартфон) — такой же надежный, как и внедорожник Discovery, вдохновивший компанию на создание этого гаджета. Плюс он будет идеален для тех, кто любит активный отдых и приключения. Пусть даже экстремальные. Его разработка велась совместно с Bullitt Group, а значит этот телефон без сомнения выдержит не только интенсивную эксплуатацию, но и условия экстремальных температур, повышенную влажность, тряску, падение… О, да, в числе тестов было падение с высоты 1.8 метра и погружение в воду — как пресную, так и соленую. Все испытания смартфон выдержал достойно.

Размер экрана — 5 дюймов. ОС Android. Батарея — 4000 мАч. Длительность работы аккумулятора между тем можно удвоить с помощью опционального пакета Adventure Pack, который также увеличивает устойчивость и точность GPS-сигнала. У Land Rover Explore специальный протектор экрана, сам экран довольно яркий с HD-разрешением и распознает, кстати, даже прикосновения мокрых пальцев или рук в перчатках! А еще у этого смартфона куча датчиков, которые позволяют получать быстрый доступ к разного рода информации, в том числе погоде. Ну и, конечно же, он полностью совместим с основными автомобильными приложениями Land Rover.

Оформить заказ на смартфон можно будет с 26 апреля 2018 года через портал компании или в ряде магазинов-партнеров, среди которых британские Costwold Outdoor и Snow+Rock, немецкий Sporthaus Schuster и AS Adventure в Бельгии.

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