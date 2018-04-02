BionicFlyingFox - новый летающий робот от компании Festo

2-04-2018, 08:36Festo, немецкая компания, работающая в области промышленной автоматизации, уже давно известна нашим постоянным читателям. Каждый год эта компания вкладывает некоторое количество времени и средств в дело разработки биовдохновленных роботов, которые имеют привлекательный вид и широкую функциональность. Все эти роботы-бабочки, муравьи, птицы, пауки, стрекозы и т.п., выглядят исключительно дорогими игрушками, тем не менее, они являются яркой демонстрацией всех самых последних современных технологий, используемых компанией Festo при создании промышленных роботов и других средств автоматизации.Одним из последних творений специалистов компании Festo, помимо робота-паука-трансформера BionicWheelBot, является летающий робот BionicFlyingFox, прототипом для которого стала летучая лисица, самая большая из семейства летучих мышей. Робот BionicFlyingFox, со слов представителей компании, является "сверхлегким летающим объектом с интеллектуальной кинематикой". Длина робота составляет 87 сантиметров, размах крыльев - 228 сантиметров, а вес - всего 580 грамм.Мембрана, из которой сделаны крылья робота BionicFlyingFox, является очень тонкой, легкой, но достаточно прочной. Она состоит из двух слоев воздухонепроницаемой пленки, покрывающих с двух сторон слой из плетеной ткани. Все эти слои скреплены друг с другом при помощи термической сварки приблизительно в 45 тысячах точек. Из-за высокой эластичности материала он не мнется даже когда крылья робота находятся в сложенном состоянии, а наличие плетеной ткани с сотовидной структурой предотвращает появление даже микроскопических трещин. Робот BionicFlyingFox останется способен летать, когда материал его крыльев будет незначительно поврежден.Крыло робота BionicFlyingFox состоит из двух плоскостей, которые механически связаны друг с другом, но имеют отдельные контуры управления и отдельные маленькие двигатели, приводящие их в действие. А основное маховое усилие крыльев обеспечивает более крупный электродвигатель постоянного тока.Робот BionicFlyingFox полностью автономен, что подразумевает наличие у него собственного источника энергии. Тем не менее, управление его полетом осуществляется при помощи наземной стационарной станции, которая следит за роботом при помощи камер. В систему этой станции заложены функции самообучения и искусственного интеллекта. Это означает, что после выполнения определенного маневра, робот будет делать этот маневр лучше, чем в предыдущий раз.