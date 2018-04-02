Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане

Сегодня, 03:47

Аутсорсинг и аутстаффинг — относительно новые услуги, но уже хорошо известные в казахстанской бизнес-среде. Компании все чаще прибегают к ним, передавая бизнес-процессы внешней организации или привлекая на работу новых сотрудников вне штата.

Популярные услуги, предоставляемые компаниями-аутсорсерами, — рекламный бизнес, предоставление линейного персонала и бухгалтерия. На сегодняшний день казахстанскому бизнесу доступны широкие возможности по делегированию функций сторонним подрядчикам: от бухгалтерии и управления персоналом до передачи внешней компании целых блоков производственных процессов, если речь идет о крупных предприятиях.

По данным кадрового холдинга Elite, работающего на рынке Казахстана с 1997 года, более 90% современных предприятий используют аутсорсинг хотя бы одного бизнес-процесса.

Например, передавая надежному подрядчику работу специалиста по кадрам, уже можно сэкономить более полутора миллионов тенге в год. Расчет простой: базовая стоимость кадрового аутсорсинга составляет 200 000 тенге в месяц, или 2 400 000 тенге в год. Нанимая сотрудника с зарплатой 200 000 тенге, казалось бы, на те же 2 400 000 тенге годовых, владельцы бизнеса не всегда учитывают скрытые затраты сотрудника в штате. А тут нужно учесть налоги — 860 740 тенге в год, а также оплату расходов на повышение квалификации — 300 000 тенге. Для работы сотруднику нужно рабочее место, которое обходится работодателю ориентировочно в 180 000 тенге в год. Содержание рабочего места (уборка, обслуживание техники), оплата связи и коммунальных услуг, частичные затраты на бухгалтерию, оплату больничных листов составят 594 000 тенге в год. Таким образом, экономия компании при использовании кадрового аутсорсинга составит 1 934 740 тенге с одного специалиста.

При этом пакет услуг аутсорсинга управления персоналом может включать в себя больше десяти услуг: от формирования кадрового резерва до организации корпоративных мероприятий. Передача на аутсорсинг одной функции или процесса снижает их стоимость до 50%. Этот показатель зависит от сложности, технологичности, масштаба, опыта и репутации подрядчика.

У аутсорсинга есть и другие преимущества. Компании-провайдеры, предоставляющие услуги аутсорсинга, отвечают за качество, поэтому заинтересованы в постоянном повышении уровня профессиональных знаний своих сотрудников. Благодаря чему заказчики получают бесперебойное оказание услуг от опытных специалистов, ведь провайдеры не уходят в отпуск, в декрет и не берут больничный. Более того, аутсорсинг частично избавляет от необходимости увольнять сотрудников и связанных с этим рисков.

Передача части функций и процессов провайдерам делает компанию более гибкой. В случае изменения экономической или рыночной ситуации в стране организация легче адаптируется. Аутсорсинг облегчает структуру компании, позволяя перестраивать ее по мере необходимости без серьезных затрат.

Другой эффективный инструмент управления кадрами — аутстаффинг, что дословно обозначает «выведение персонала за штат». Такая кадровая технология позволяет привлечь дополнительные кадры, не оформляя в компанию. Внешний подрядчик официально принимает на работу сотрудников в свой штат и берет все обязательства на себя. Новый персонал фактически работает на заказчика, но всю документацию и бухгалтерию ведет аутстаффер, экономя при этом на обеспечении кадрового и бухгалтерского обслуживания новых работников. Аутстаффинг и аутсорсинг помогают компаниям повысить показатели эффективности работы компании (такие как прибыль, план продаж и др.) в расчете на одного штатного сотрудника. Привлекая персонал через компании-провайдеры, работодатели избегают юридических рисков, не нарушают при этом утвержденное штатное расписание сотрудников.

Среди других преимуществ таких услуг:

1. Возможность осуществлять деятельность в регионах республики без открытия филиала или представительства,

2. Отсутствие претензии со стороны проверяющих органов.

3. Использование аутсорсинга поможет укрепить компанию без серьезных структурных и кадровых изменений.

4. Для организаций, привлекающих иностранный персонал, аутстаффинг — решение вопросов казахстанского содержания и наличия квоты.

Сегодня на казахстанском рынке уже сформировался спрос на такие услуги. По прогнозам экспертов, аутсорсинг и аутстаффинг будут способствовать развитию казахстанских компаний разного уровня и сектора b2b в ближайшие годы.

Олег Парахин, кадровый холдинг «Elite», специально для центра деловой информации Kapital.kz.