В Атырауской области увеличивается число участников программы Нрлы жер

Сегодня, 03:37

В 2017 году в Атырауской области было введено в эксплуатацию 36 многоквартирных жилых домов на 1 тыс. 977 квартир. На 2018 год разработана проектно-сметная документация на 44 дома на 3 тыс. 892 квартиры. Количество проектируемого жилья растет, так как частные застройщики проявляют активный интерес к строительству жилья по программе «Нрлы жер», сообщает Региональная служба коммуникаций.

Помимо «Нрлы жер» в скором времени начнут реализовывать квартиры по новой программе ипотечного кредитования «72025», которая была представлена главой государства. Это сделает жилье более доступным для населения. Местные исполнительные органы активно работают над улучшением инвестиционного климата региона, с каждым годом все больше компаний проявляют интерес к ведению бизнеса в Атырауской области.

Помимо этого в области строят коммунальное и арендное жилье для 13 категорий граждан, имеющих право на получение квартиры от государства.