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MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе

3-04-2018, 08:35
MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе


Исследователи из университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University, BGU), Израиль, разработали новый тип манипулятора для роботов, которые, благодаря его наличию, станут способны выполнять работы самого разного плана, начиная от сбора овощей и фруктов на сельскохозяйственных угодьях, и заканчивая обслуживанием спутников на околоземной орбите. Манипулятор MASR (minimally actuated serial robot) представляет собой еще один почти типичный вариант воплощения робота-змеи, состоящего из множества последовательно соединенных сегментов, приводимых в действие отдельными двигателями. Только в данном случае используется всего два двигателя, один для движения манипулятора по его основанию, а второй - для изгиба манипулятора в нужном месте и в нужном направлении.

"Нам удалось создать простую минималистическую конструкцию манипулятора, который может быть установлен на роботах самых различных типов. Это, в свою очередь, позволит уменьшить вес, размеры и стоимость изготовления" - рассказывает доктор Дэвид Заррук (Dr. David Zarrouk), - "Несмотря на простую конструкцию, наш манипулятор способен совершать движения из весьма обширного ряда вариантов. При этом используется столь малое количество приводов, которое просто неспособно заставить двигаться робота другой конструкции".

Из-за малых размеров, веса и сил инерции, новый манипулятор идеально подходит для его использования в космосе. Там спутник-робот, вооруженный таким манипулятором, сможет осуществлять дозаправку спутников, исчерпавших запасы топлива в своих баках, или производить ремонт, заменяя вышедшие из строя узлы и детали других спутников, что позволит продлить жизнь этих спутников и уменьшить количество космического мусора, находящегося в околоземном пространстве.

"В конструкции манипулятора MASR были использованы почти все самые современные из существующих робототехнических технологий, что позволило нам получить высочайший уровень контроля и точности движений манипулятора" - рассказывает доктор Заррук, - "Помимо этого, к манипулятору достаточно просто добавить или убрать дополнительные секции, для этого требуется менее минуты времени. Это позволит быстро менять конфигурацию манипулятора, адаптируясь к особенностям выполняемой в данный момент работы".

В настоящее время исследователи университета Бен-Гуриона экспериментируют с использованием дополнительных двигателей и приводов, которые должны увеличить скорость движения манипулятора. Параллельно с этим рассматриваются варианты использования подобных конструкций в качестве конечностей шагающих роботов, которым для перемещения на небольшое расстояние не нужно будет отрывать свою конечность от поверхности, на которой он стоит в текущий момент времени.

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