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Apple меняет поставщика чипов

Вчера, 03:42
Apple меняет поставщика чипов


Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 года, начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны, пишет vestifinance.ru.

Apple разрабатывает собственный процессор для компьютеров и ноутбуков, сообщает Bloomberg. Проект носит название Kalamata и находится на ранней стадии развития. Первые компьютеры, оснащенные процессорами Apple, должны появиться в продаже к 2020 году. Тогда же компания откажется от поставок Intel, что, несомненно, нанесет большой урон крупнейшему производителю компьютерных чипов.


Apple меняет поставщика чипов

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Процессоры разработки Apple, вероятно, будут основаны на архитектуре ARM, той же самой, что используется в процессорах для iPhone и iPad. Предполагается, что они позволят компании сделать свою экосистему еще более целостной, а разработчики смогут портировать приложения с одной платформы на другую, прилагая минимум усилий.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 году оценивалась аналитиками Cowen and Company в 1,5 млрд долларов при суммарной годовой выручке в 60 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от продукции Intel станет ударом для американского чипмейкера. Согласно данным агентства, Apple приносит Intel около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.

Акции Intel 2 апреля завершили торги в Нью-Йорке падением более чем на 6%, подешевев за день более чем на 3 доллара за акцию до 48,92 доллара, свидетельствуют данные торгов.

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