Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта

Вчера, 03:55

Компания из Демократической Республики Конго (ДРК) — Chemaf Sarl — может в скором времени стать вторым по величине в мире производителем кобальта, спрос на который растет в условиях развития рынка электромобилей, пишет Интерфакс-Казахстан.



На долю ДРК в 2017 году пришлось порядка двух третей глобальных поставок кобальта, что соответствует 81 тыс. тонн металла, свидетельствуют данные британского сырьевого трейдера Darton Commodities Ltd. Chemaf, наряду с другими производителями кобальта в ДРК, наращивает операции, пользуясь резким ростом спроса на кобальт, используемый для производства аккумуляторов для электромобилей.

Цена кобальта за последние два года увеличилась более чем втрое.

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Chemaf строит предприятие рядом с принадлежащим компании месторождением кобальта в провинции Луалаба, открытие производства запланировано на сентябрь 2019 года. Спустя шесть месяцев после запуска это предприятие сможет выйти на мощность 20 тыс. тонн кобальта в год, сообщил агентству Bloomberg глава Chemaf Шираз Вирджи.

В настоящее время Chemaf производит 5 тыс. тонн кобальта в год, и запуск новых мощностей сделает компанию вторым по величине в мире производителем металла после отраслевого лидера Glencore Plc.

С учетом растущего производства кобальта в ДРК, глобальные поставки металла в ближайшее время, вероятно, будут превышать спрос, как это было в 2017 году, прогнозирует Darton. Однако в дальнейшем рынок станет дефицитным на фоне роста продаж электромобилей после 2020 года — с учетом того, что ввода в эксплуатацию «значительных» новых кобальтовых месторождений в этот период не ожидается, отмечают в Darton.

Согласно прогнозу главы Glencore Айвана Глазенберга, развитие рынка электромобилей потребует мировых поставок кобальта на уровне 314 тыс. тонн к 2030 году.

Доля ДРК в глобальной добыче кобальта в ближайшие годы, вероятно, будет увеличиваться, с учетом ожидаемого запуска новых и модернизации действовавших ранее проектов в стране, отмечают эксперты.