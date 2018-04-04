Новости / Государство

Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта

Вчера, 03:55
Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта


Компания из Демократической Республики Конго (ДРК) — Chemaf Sarl — может в скором времени стать вторым по величине в мире производителем кобальта, спрос на который растет в условиях развития рынка электромобилей, пишет Интерфакс-Казахстан.

На долю ДРК в 2017 году пришлось порядка двух третей глобальных поставок кобальта, что соответствует 81 тыс. тонн металла, свидетельствуют данные британского сырьевого трейдера Darton Commodities Ltd. Chemaf, наряду с другими производителями кобальта в ДРК, наращивает операции, пользуясь резким ростом спроса на кобальт, используемый для производства аккумуляторов для электромобилей.

Цена кобальта за последние два года увеличилась более чем втрое.


Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта

Samsung займется переработкой старых смартфонов

Chemaf строит предприятие рядом с принадлежащим компании месторождением кобальта в провинции Луалаба, открытие производства запланировано на сентябрь 2019 года. Спустя шесть месяцев после запуска это предприятие сможет выйти на мощность 20 тыс. тонн кобальта в год, сообщил агентству Bloomberg глава Chemaf Шираз Вирджи.

В настоящее время Chemaf производит 5 тыс. тонн кобальта в год, и запуск новых мощностей сделает компанию вторым по величине в мире производителем металла после отраслевого лидера Glencore Plc.

С учетом растущего производства кобальта в ДРК, глобальные поставки металла в ближайшее время, вероятно, будут превышать спрос, как это было в 2017 году, прогнозирует Darton. Однако в дальнейшем рынок станет дефицитным на фоне роста продаж электромобилей после 2020 года — с учетом того, что ввода в эксплуатацию «значительных» новых кобальтовых месторождений в этот период не ожидается, отмечают в Darton.

Согласно прогнозу главы Glencore Айвана Глазенберга, развитие рынка электромобилей потребует мировых поставок кобальта на уровне 314 тыс. тонн к 2030 году.

Доля ДРК в глобальной добыче кобальта в ближайшие годы, вероятно, будет увеличиваться, с учетом ожидаемого запуска новых и модернизации действовавших ранее проектов в стране, отмечают эксперты.

  • Просмотров: 211
Похожие материалы
  • Volkswagen вложит в развитие электромобилей 20 млрд евро Volkswagen вложит в развитие электромобилей 20 млрд евро
  • Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили
  • Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей
  • Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году
  • Зарубежные инвесторы открывают новые предприятия в Актюбинской области Зарубежные инвесторы открывают новые предприятия в Актюбинской области
    • Отзывы читателей
    Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих KnowHow Вчера, 08:36
    Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие "новой физики" KnowHow Вчера, 08:36
    KASE запускает площадку для стартапов KASE запускает площадку для стартапов Государство Вчера, 04:00
    Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Государство Вчера, 03:55
    Apple меняет поставщика чипов Apple меняет поставщика чипов Государство Вчера, 03:42
    HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO Государство Вчера, 03:33
    ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год Государство Вчера, 03:32
    Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей KnowHow 3-04-2018, 08:35
    Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды KnowHow 3-04-2018, 08:35
    MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе KnowHow 3-04-2018, 08:35
    Машины-монстры: Самый большой в мире Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд KnowHow 2-04-2018, 08:36
    BionicFlyingFox - новый летающий робот от компании Festo BionicFlyingFox - новый летающий робот от компании Festo KnowHow 2-04-2018, 08:36
    Алмаз стал основой первого твердотельного мазера, способного работать в непрерывном режиме при комнатной температуре Алмаз стал основой первого твердотельного мазера, способного работать в непрерывном режиме при комнатной температуре KnowHow 2-04-2018, 08:35
    Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц Государство 2-04-2018, 03:48
    Автопроизводители делают бизнес разнообразным Автопроизводители делают бизнес разнообразным Государство 2-04-2018, 03:47
    Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане Государство 2-04-2018, 03:47
    Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный» Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный» Государство 2-04-2018, 03:39
    В Атырауской области увеличивается число участников программы Нрлы жер В Атырауской области увеличивается число участников программы Нрлы жер Государство 2-04-2018, 03:37
    NYSE может купить чикагскую биржу NYSE может купить чикагскую биржу Государство 31-03-2018, 03:47
    Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Государство 31-03-2018, 03:45