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ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год

Вчера, 03:32
ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год


30 марта ForteBank объявил о результатах своей деятельности за 2017 год, основанных на аудированной консолидированной финансовой отчетности. По итогам 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по всем ключевым финансовым и операционным показателям.

Активы выросли на 19% и составили 1 445 млрд тенге на фоне снижения активов по рынку на 5%.

Кредитный портфель увеличился на 8% и составил 672 млрд тенге на фоне общего снижения рынка на 14%.

Качество кредитного портфеля улучшилось, доля недействующих кредитов по методике Национального Банка РК по состоянию на 1 января 2018 года составила 7,24% по сравнению с 7,48% годом ранее.

Депозитный портфель вырос на 22% и составил 981 млрд тенге, на фоне снижения рынка на 3%.

Уровень ликвидности остается одним из наиболее высоких на рынке, коэффициент текущей ликвидности К4 (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 230 %, при нормативе не менее 30%.

Чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 70%, составив 19,7 млрд тенге.

Собственный капитал вырос на 9% до 16,3 миллиарда тенге. Коэффициент достаточности капитала К1 (отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска) составил около 19%, при нормативе не менее 5,5%.

«ForteBank продолжает показывать положительные финансовые и операционные результаты. Размер активов банка в 2016 году вырос на 14%, в 2017 году рост составил 19%, это обеспечивается за счет качественного увеличения кредитного и депозитного портфеля. Усиление рыночных позиций в 2017 году было отмечено повышением прогноза по рейтингам банка со „стабильного“ на „позитивный“ сразу от двух международных рейтинговых агентств Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings. Успешно завершив сложнейший процесс объединения трех банков в предыдущие годы, в 2017-ом ForteBank продолжает сохранять лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности. Финансовые показатели отражают работу всей команды и высокое доверие к банку со стороны наших клиентов на протяжении последних нескольких лет», прокомментировал полученные результаты Председатель Правления Гурам Андроникашвили.

ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год

Также в банке перечислили ключевые события 2017 года:

• агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»;

• агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Пересмотрело прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В»;

• российское аналитическое агентство Markswebb признало мобильное приложение ForteBank № 1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ;

• на международной конференции Kazakhstan Growth Forum K17 ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса;

• ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker;

• ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance.

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