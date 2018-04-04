HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO

Вчера, 03:33

Компания HeadHunter Group PLC, владеющая одноименным сайтом по поиску работы, собирается привлечь 250 млн долларов в ходе IPO (первичного размещения акций), говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для размещения была выбрана американская биржа NASDAQ.



В документе отмечается, что текущие акционеры HeadHunter в лице Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99 999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., 40%) разместят свои американские депозитарные расписки (ADS) в рамках IPO. Какую часть пакета, не уточняется. При этом сама компания доходов от этих акций не получит.

HeadHunter: самая высокая зарплата составила 6 млн тенге

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Акции будут торговаться под тикером HHR.

HeadHunter работает с 2000 года и является крупнейшим онлайн-сервисом по поиску работы. По собственным данным, на конец 2017 года, всего на сайте было размещено 27,4 млн резюме и 416 тыс. вакансий. Сервис доступен в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кырыгзстане. В документах отмечается, что выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее. Общая задолженность на 31 декабря 2017 года составляла 6,8 млрд руб.

Согласно статистике Liveinternet, сайт HeadHunter.ru посещают 17,8 млн уникальных пользователей в месяц.