Новости / KnowHow

Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих

Вчера, 08:36
Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих


200 Гигаватт солнечной энергии, 200 миллиардов долларов инвестиций, 100 тысяч новых рабочих мест. Приведенные цифры частично дают представление о масштабах проекта SoftBank Solar Project, который японская компания SoftBank Vision Fund предложила к реализации правительству Саудовской Аравии. Если этот проект будет реализован, то на свете появится солнечная электростанция, в сто раз большая, чем любая из существующих на сегодняшний день. И это поможет Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, частично избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива.

Согласно меморандуму, подписанному между компанией SoftBank и правительством Саудовской Аравии, новая солнечная станция может быть полностью сдана в эксплуатацию к 2030 году, хотя, скорее всего, она будет строиться, запускаться и вводиться в эксплуатацию в несколько этапов. Строительство электростанции будет производиться в пустыне на территории Саудовской Аравии, а вклад этой электростанции в мировую "зеленую" энергетику будет равен половине всей "солнечной" электроэнергии, полученном во всем мире в прошлом году.

Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих


Инвестиции в сумме 200 миллиардов долларов будут потрачены на строительство в Саудовской Аравии завода по производству солнечных батарей, на само производство солнечных батарей, на сооружение буферных аккумуляторных батарей и всей сопутствующей инфраструктуры. Согласно имеющейся информации, первая очередь данного проекта будет иметь мощность в 7.2 Гигаватта и ее реализация оценивается в 5 миллиардов долларов.

И в заключение следует отметить, что в настоящее время в Саудовской Аравии, одной из самых "солнечных" стран на земном шаре, работает только несколько небольших солнечных электростанций. Большая часть необходимой этой стране энергии вырабатывается на станциях, сжигающих нефть и природный газ. "Реализация этого проекта освободит Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости" - рассказывает Питер Кирнэн (Peter Kiernan), экономист, специализирующийся в области энергетики, - "Помимо этого, использование энергии, получаемой из возобновляемых источников, позволит высвободить некоторое количество нефти для экспорта, что, несомненно, должно повлиять на ее стоимость".
  • Просмотров: 58
Похожие материалы
  • В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца В Южной Корее будет построена самая большая плавающая солнечная электростанция, которая, вращаясь, будет следовать за движением Солнца
  • В Китае ведется строительство самой большой в мире плавающей солнечной электростанции В Китае ведется строительство самой большой в мире плавающей солнечной электростанции
  • Ashalim Power Station - гелиотермальная электростанция с самой высокой в мире концентрационной башней Ashalim Power Station - гелиотермальная электростанция с самой высокой в мире концентрационной башней
  • В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электростанции В окрестностях Токио начато строительство самой длинной солнечной электростанции
  • В Китае начато строительство огромной солнечной тепловой электростанции, площадью 6300 актров В Китае начато строительство огромной солнечной тепловой электростанции, площадью 6300 актров
    • Отзывы читателей
    Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих KnowHow Вчера, 08:36
    Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие "новой физики" KnowHow Вчера, 08:36
    KASE запускает площадку для стартапов KASE запускает площадку для стартапов Государство Вчера, 04:00
    Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Государство Вчера, 03:55
    Apple меняет поставщика чипов Apple меняет поставщика чипов Государство Вчера, 03:42
    HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO Государство Вчера, 03:33
    ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год Государство Вчера, 03:32
    Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей KnowHow 3-04-2018, 08:35
    Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды KnowHow 3-04-2018, 08:35
    MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе KnowHow 3-04-2018, 08:35
    Машины-монстры: Самый большой в мире Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд KnowHow 2-04-2018, 08:36
    BionicFlyingFox - новый летающий робот от компании Festo BionicFlyingFox - новый летающий робот от компании Festo KnowHow 2-04-2018, 08:36
    Алмаз стал основой первого твердотельного мазера, способного работать в непрерывном режиме при комнатной температуре Алмаз стал основой первого твердотельного мазера, способного работать в непрерывном режиме при комнатной температуре KnowHow 2-04-2018, 08:35
    Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц Астана и Улан-Батор подписали договор о передаче осужденных лиц Государство 2-04-2018, 03:48
    Автопроизводители делают бизнес разнообразным Автопроизводители делают бизнес разнообразным Государство 2-04-2018, 03:47
    Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане Государство 2-04-2018, 03:47
    Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный» Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный» Государство 2-04-2018, 03:39
    В Атырауской области увеличивается число участников программы Нрлы жер В Атырауской области увеличивается число участников программы Нрлы жер Государство 2-04-2018, 03:37
    NYSE может купить чикагскую биржу NYSE может купить чикагскую биржу Государство 31-03-2018, 03:47
    Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Государство 31-03-2018, 03:45