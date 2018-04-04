Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих

Вчера, 08:36200 Гигаватт солнечной энергии, 200 миллиардов долларов инвестиций, 100 тысяч новых рабочих мест. Приведенные цифры частично дают представление о масштабах проекта SoftBank Solar Project, который японская компания SoftBank Vision Fund предложила к реализации правительству Саудовской Аравии. Если этот проект будет реализован, то на свете появится солнечная электростанция, в сто раз большая, чем любая из существующих на сегодняшний день. И это поможет Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, частично избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива.Согласно меморандуму, подписанному между компанией SoftBank и правительством Саудовской Аравии, новая солнечная станция может быть полностью сдана в эксплуатацию к 2030 году, хотя, скорее всего, она будет строиться, запускаться и вводиться в эксплуатацию в несколько этапов. Строительство электростанции будет производиться в пустыне на территории Саудовской Аравии, а вклад этой электростанции в мировую "зеленую" энергетику будет равен половине всей "солнечной" электроэнергии, полученном во всем мире в прошлом году.Инвестиции в сумме 200 миллиардов долларов будут потрачены на строительство в Саудовской Аравии завода по производству солнечных батарей, на само производство солнечных батарей, на сооружение буферных аккумуляторных батарей и всей сопутствующей инфраструктуры. Согласно имеющейся информации, первая очередь данного проекта будет иметь мощность в 7.2 Гигаватта и ее реализация оценивается в 5 миллиардов долларов.И в заключение следует отметить, что в настоящее время в Саудовской Аравии, одной из самых "солнечных" стран на земном шаре, работает только несколько небольших солнечных электростанций. Большая часть необходимой этой стране энергии вырабатывается на станциях, сжигающих нефть и природный газ. "Реализация этого проекта освободит Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости" - рассказывает Питер Кирнэн (Peter Kiernan), экономист, специализирующийся в области энергетики, - "Помимо этого, использование энергии, получаемой из возобновляемых источников, позволит высвободить некоторое количество нефти для экспорта, что, несомненно, должно повлиять на ее стоимость".