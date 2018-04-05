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Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов

5-04-2018, 08:36
Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов


Для большинства людей лед является просто самым обычным льдом, замороженной водой. Однако, ученым известно не менее 16 разновидностей льда, каждая из которых формируется при определенных условиях и имеет свою собственную кристаллическую структуру. Большинство из экзотических форм льда было получено в лабораторных условиях, но недавно ученые из университета Невады в Лас-Вегасе обнаружили вид льда, известный, как Ice VII, заключенный внутри кристаллов алмазов естественного происхождения. Данный случай является первым случаем в истории, когда ученым удалось найти такой вид льда, сформировавшийся в естественных условиях. И данное открытие указывает на то, что в недрах земной мантии скрываются огромные полости, заполненные водой.

Наиболее распространенной формой льда является Ice I, самый обычный лед, который формируется при нормальном давлении и при температуре ниже 0 градусов Цельсия. Лед Ice VII имеет кубическую кристаллическую структуру и он может формироваться при комнатной температуре, но под давлением в 30 тысяч атмосфер. Лед Ice VII был неоднократно получен в лабораторных условиях и, как предполагают ученые, он может формироваться в естественных условиях на других планетах и спутниках других планет, таких, как Титан и Европа.

Как уже упоминалось выше, данный случай является первым случаем обнаружения льда Ice VII, сформировавшегося в естественных условиях. Из-за этого комиссия Международной минералогической ассоциации уже признала такой лед в качестве одного из видов известных минералов. Этот уникальный вид льда, кристаллизованной воды, находится в виде включений в кристаллы алмазов, которые сформировались глубоко в недрах Земли и в течение очень долгого времени были выдвинуты ближе к поверхности.

Ученые рассчитали, что алмазы, в которых заключен Ice VII, сформировались на глубине 800 километров при температуре не менее 540 градусов Цельсия. Заключенный в алмазах лед в таких условиях еще являлся жидкостью. Отметим, что следы льда Ice VII были обнаружены в алмазах, добытых в Китае, Южной Африке и в Южной Америке, что указывает на глобальную распространенность данного явления.

"Подобные открытия играют очень важную роль в нашем понимании процессов, происходящих в недрах Земли. Данные процессы затрагивают глобальный круговорот воды в природе и движение радиоактивных элементов, распад которых поддерживает высокую температуру в центре планеты" - рассказывает Оливер Чаунер (Oliver Tschauner), ведущий исследователь, - "А все это является одной из частей внутренней "работы" нашей планеты".

Отметим, что открытие существования льда Ice VII в кристаллах естественных алмазов было сделано совершенно случайно в ходе поисков следов углекислого газа в минералах. И данная находка позволит ученым создать более совершенные модели того, как и где вырабатывается тепло в недрах Земли.
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