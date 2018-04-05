Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов

5-04-2018, 08:36Для большинства людей лед является просто самым обычным льдом, замороженной водой. Однако, ученым известно не менее 16 разновидностей льда, каждая из которых формируется при определенных условиях и имеет свою собственную кристаллическую структуру. Большинство из экзотических форм льда было получено в лабораторных условиях, но недавно ученые из университета Невады в Лас-Вегасе обнаружили вид льда, известный, как Ice VII, заключенный внутри кристаллов алмазов естественного происхождения. Данный случай является первым случаем в истории, когда ученым удалось найти такой вид льда, сформировавшийся в естественных условиях. И данное открытие указывает на то, что в недрах земной мантии скрываются огромные полости, заполненные водой.Наиболее распространенной формой льда является Ice I, самый обычный лед, который формируется при нормальном давлении и при температуре ниже 0 градусов Цельсия. Лед Ice VII имеет кубическую кристаллическую структуру и он может формироваться при комнатной температуре, но под давлением в 30 тысяч атмосфер. Лед Ice VII был неоднократно получен в лабораторных условиях и, как предполагают ученые, он может формироваться в естественных условиях на других планетах и спутниках других планет, таких, как Титан и Европа.Как уже упоминалось выше, данный случай является первым случаем обнаружения льда Ice VII, сформировавшегося в естественных условиях. Из-за этого комиссия Международной минералогической ассоциации уже признала такой лед в качестве одного из видов известных минералов. Этот уникальный вид льда, кристаллизованной воды, находится в виде включений в кристаллы алмазов, которые сформировались глубоко в недрах Земли и в течение очень долгого времени были выдвинуты ближе к поверхности.Ученые рассчитали, что алмазы, в которых заключен Ice VII, сформировались на глубине 800 километров при температуре не менее 540 градусов Цельсия. Заключенный в алмазах лед в таких условиях еще являлся жидкостью. Отметим, что следы льда Ice VII были обнаружены в алмазах, добытых в Китае, Южной Африке и в Южной Америке, что указывает на глобальную распространенность данного явления."Подобные открытия играют очень важную роль в нашем понимании процессов, происходящих в недрах Земли. Данные процессы затрагивают глобальный круговорот воды в природе и движение радиоактивных элементов, распад которых поддерживает высокую температуру в центре планеты" - рассказывает Оливер Чаунер (Oliver Tschauner), ведущий исследователь, - "А все это является одной из частей внутренней "работы" нашей планеты".Отметим, что открытие существования льда Ice VII в кристаллах естественных алмазов было сделано совершенно случайно в ходе поисков следов углекислого газа в минералах. И данная находка позволит ученым создать более совершенные модели того, как и где вырабатывается тепло в недрах Земли.