Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет

Вчера, 09:06Когда вы вглядываетесь в ночное небо, вы видите множество звезд, но все они входят в состав нашей галактики, галактики Млечного Пути. Для того, чтобы взглянуть в глубины космоса подальше и увидеть, к примеру, звезды в соседних галактиках, надо использовать достаточно мощные телескопы. А если использовать телескоп и некоторые проявления Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, то можно увидеть свет от космических объектов, удаленных на столь большое расстояние, что этому свету для того, чтобы добраться до Земли требуется время, значительно превышающее половину всего срока существования Вселенной.В свое время астрономы, использующие телескопы и эффект гравитационной линзы, смогли увидеть свет вспышки космического взрыва, который произошел на удалении 13 миллиардов световых лет от Земли. Другая гравитационная линза, имеющая показатель увеличения более чем в 2 тысячи раз, позволила астрономам рассмотреть галактику с дистанции в 14 миллиардов световых лет и даже выделить свет от отдельных звезд из общего потока света.А недавно астрономы, использующие космический телескоп Hubble, разыскали в глубинах космоса Icarus (MACS J1149+2223 Lensed Star 1), синюю супергигантскую звезду, свет от которой был излучен 9 миллиардов лет назад. Дистанция до звезды Icarus в сто раз превышает дистанцию, с которой астрономам раньше удавалось рассматривать любые другие звезды. Этот своего рода рекорд был установлен благодаря использованию гравитационной линзы от массивного скопления галактик, расположенного на удалении 5 миллиардов световых лет от Земли. И эта линза увеличила изображение звезды Icarus более, чем в 2 тысячи раз.Астрономы наблюдали за областью космоса, в которой находится звезда Icarus, начиная с 2014 года. Первая вспышка света от этой звезды была принята ими за повторную вспышку от сверхновой, которая взорвалась раньше в галактике на удалении 9 миллиардов лет. За все время наблюдений было зарегистрировано несколько случаев изменения яркости света и самый последний случай, произошедший в 2016 году, показал ученым, что причиной изменений является не активность сверхновой, а гигантская звезда, периодически попадающая в фокус гравитационной линзы.Учитывая время наблюдаемых событий, можно с уверенностью предположить, что звезда Icarus уже давным-давно превратилась в черную дыру или нейтронную звезду. Однако, полученные в ходе наблюдений данные, так или иначе, продвигают современную науку вперед, и наблюдения за этой звездой уже поставили еще под большее сомнение одну из существующих теорий, утверждающую о "родственных отношениях" темной материи с субстанцией, из которой состоят черные дыры.