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Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог

Сегодня, 12:55
Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог


Аким Алматы Бауыржан Байбек провел расширенное совещание, в ходе которого подрядные организации представили обновленный план предстоящего ремонта дорог мегаполиса с конкретными сроками завершения и объемом работ. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

Глава города еще раз подчеркнул, что работы необходимо провести качественно, в оптимальные сроки и с причинением минимальных неудобств для горожан. Подрядные организации уже закупили специальные ограждения. На каждом объекте будет установлен паспорт с контактами директора компании-подрядчика, организации, осуществляющей технический надзор, и сроком завершения работ.

Как доложил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов, по результатам дефектовки каждой улицы определено количество бордюров в удовлетворительном состоянии, которые по актам будут переданы в Наурызбайский и Алатауский районы.

«По каждой улице, где в этом году будет проводиться ремонт, мы сделали дефектный акт. Демонтированные бордюры, которые можно использовать повторно, мы передаем для дальнейшего обустройства тротуаров, пандусов и замену на других улицах, где в этом году еще не предусмотрен ремонт. Вся соответствующая информация будет размещена на портале общественной приемной акимата Open Almaty», — отметил он.

По поручению главы города районные акиматы проверят, какие тротуары незаконно застроены. Для предотвращения стихийных парковок и повышения безопасности пешеходов планируются сужение заездов с улиц и соответствующее обустройство тротуаров.

Напомним, что в 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц, протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова. При ремонте проезжей части будет произведено обустройство тротуаров, замена арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций, озеленение, при этом парковочные «карманы» будут только продольными. Стоит отметить, что при проведении среднего ремонта улично-дорожной сети подрядчиком дается три года гарантии на выполненную работу. В течение этого периода организация за свой счет обязана исправить любые выявленные недочеты и нарушения.

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