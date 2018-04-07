АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам

Сегодня, 12:41

АО «Казмакта», расположенное в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области, полностью погасило долг в размере 323,4 млн. тенге перед 307 местными крестьянами. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе аппарата акима района.

«Завод выплатил 44 крестьянским хозяйствам последний транш в размере 113,7 млн. тенге», — говорится в тексте.

Раннее, 15 декабря 2017 года руководители крестьянских хозяйств обратились за помощью в акимат Мактааральского района. В ответ им сообщили о необходимости обратиться в правоохранительные органы. Они так и поступили, в результате против АО «Казмакта» было возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК. Глава ЮКО Жансеит Туймебаев и прокурор области Нургалым Абдиров взяли ситуацию под личный контроль.

«В ходе проведения соответствующих работ 15 февраля заводом было выплачено 60 млн. тенге, а 20 марта работодатель рассчитался с сотрудниками завода, выплатив в общей сложности 28,7 млн тенге», — говорится в сообщении.

В марте завод выплатил крестьянам 150 млн. тенге. Более того, 5 апреля перед 44 крестьянскими хозяйствами полностью погашен оставшийся долг. Таким образом, на сегодняшний день предприятие на 100% погасило задолженность перед крестьянами, выплатив 353 млн. тенге.



