Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов»

Сегодня, 13:01

На текущей неделе власти США введут новые санкции в отношении России. В санкционный список будут включены 6−10 российских «олигархов», рассказал Bloomberg источник в администрации президента. Американские власти собираются расширить санкции из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 году. Об этом пишут «Ведомости».

По словам источника, решение о конкретном количестве состоятельных россиян еще не принято. Администрация президента вынуждена ответить на давление со стороны конгрессменов, требующих конкретных мер.

В январе этого года власти США опубликовали так называемый «кремлевский доклад» (список бизнесменов, которых власти США считают приближенными к Кремлю) из 210 состоятельных россиян, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний. Часть списка была обнародована, однако есть и засекреченная часть доклада. По утверждению источника Bloomberg, санкции будут вводиться на основании засекреченной части «кремлевского доклада».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает фразу «российские олигархи» неуместной. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — сказал он. Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений", — прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что новые санкции могут быть введены против как минимум шести бизнесменов из «кремлевского доклада».