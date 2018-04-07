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Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы

Сегодня, 12:46
Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы


Итальянская компания Iveco предоставила автобус на газе для тестирования на маршрутах Алматы. Это низкопольный 12-метровый автобус, оснащенный кондиционером, пандусом, видеокамерами, вмещающий до 100 пассажиров, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акима города.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов, автобус на газе в течение трех месяцев будет обслуживать маршрут № 12, курсирующий от гостиницы Казахстан до ВСК «Медеу».

Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы

"Автобусы данной марки зарекомендовали себя на мировом рынке с положительной стороны, но для нас важно протестировать его в условиях Алматы, поэтому для максимальной нагрузки выбран именно этот маршрут. В рамках реализуемой по поручению акима Алматы транспортной реформы в городе создается необходимая инфраструктура для обслуживания автобусов на газе, обеспечена прозрачность системы, в Алатауском районе ведется строительство автопарка на 200 автобусов, в связи с этим производители проявляют интерес. После сопоставления всех характеристик с учетом оптимального сочетания цены и качества перевозчиками будут приобретаться автобусы определенной марки", — отметил он.


Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы

В Алматы тестируют экоавтобусы Mercedes-Benz

По словам регионального менеджера CNH Industrial Роберто Бонзо, автобус для Алматы привезен из Европы и соответствует самым высоким стандартам качества.

«Если перевозчики Алматы остановятся на нашей марке, то мы сможем предоставить автобусы отечественной сборки, которая производится на заводе в городе Костанае. Соответственно будут предлагаться выгодные ценовые и гарантийные условия», — отметил управляющий директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Орудж Назаров.

Напомним, что на маршруте № 12 также тестируется автобус на газе марки «Mercedes-Benz».

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