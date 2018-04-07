Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды

Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки едыСегодня, 13:01
В рамках профильного инвестиционного подразделения в области foodtech Mail.Ru Group будет рассматривать инвестиции в проекты, работающие на стыке технологического сектора и рынка продуктов питания. Об этом говорится на сайте компании.
«Foodtech-направление является одним из самых перспективных в России и странах СНГ. Создание нового инвестиционного подразделения в этом направлении — важный шаг для Mail.ru Group, который позволит нарастить потенциал компании в этой области. Для нас развитие foodtech-направления интересно ещё и большими возможностями синергии с другими продуктами Mail.Ru Group», — прокомментировал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.
В конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае 2017 — второй по величине сервис ZakaZaka. В марте 2018 года Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.