Новости / Государство

Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды

Сегодня, 13:01
Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды


В рамках профильного инвестиционного подразделения в области foodtech Mail.Ru Group будет рассматривать инвестиции в проекты, работающие на стыке технологического сектора и рынка продуктов питания. Об этом говорится на сайте компании.

«Foodtech-направление является одним из самых перспективных в России и странах СНГ. Создание нового инвестиционного подразделения в этом направлении — важный шаг для Mail.ru Group, который позволит нарастить потенциал компании в этой области. Для нас развитие foodtech-направления интересно ещё и большими возможностями синергии с другими продуктами Mail.Ru Group», — прокомментировал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

В последнем квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с прошлым годом, в третьем — на 84%. Компания ожидает такой же динамики роста сервиса в будущем году. Именно поэтому Mail.Ru Group планирует наращивать портфолио компаний в этом направлении. Нужно проводить амбициозные сделки, сопоставимые с прошлыми приобретениями, рассказал директор профильного инвестиционного подразделения Mail.Ru Foodtech Ventures Андрей Лукашевич.
В конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае 2017 — второй по величине сервис ZakaZaka. В марте 2018 года Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.




  • Просмотров: 95
Похожие материалы
  • HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO
  • Amazon тестирует собственный сервис доставки Amazon тестирует собственный сервис доставки
  • Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber
  • Mail.ru выпустила аналог Prisma для видео Mail.ru выпустила аналог Prisma для видео
  • Бизнес через Интернет в условиях кризиса Бизнес через Интернет в условиях кризиса
    • Отзывы читателей
    Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Государство Сегодня, 13:01
    Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Государство Сегодня, 13:01
    Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Государство Сегодня, 12:55
    Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Государство Сегодня, 12:46
    АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам Государство Сегодня, 12:41
    В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров KnowHow Вчера, 09:06
    Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет KnowHow Вчера, 09:06
    Исследователи компании IBM запустили броуновский двигатель, способный приводить в действие наночастицы Исследователи компании IBM запустили броуновский двигатель, способный приводить в действие наночастицы KnowHow Вчера, 09:06
    Астрономы обнаружили уникальную галактику, в которой нет темной материи Астрономы обнаружили уникальную галактику, в которой нет темной материи KnowHow 5-04-2018, 08:37
    Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов KnowHow 5-04-2018, 08:36
    Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих KnowHow 4-04-2018, 08:36
    Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие Ученые CERN изучили случаи распада редкой частицы, указывающие на наличие "новой физики" KnowHow 4-04-2018, 08:36
    KASE запускает площадку для стартапов KASE запускает площадку для стартапов Государство 4-04-2018, 04:00
    Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Chemaf может стать вторым по величие в мире производителем кобальта Государство 4-04-2018, 03:55
    Apple меняет поставщика чипов Apple меняет поставщика чипов Государство 4-04-2018, 03:42
    HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO Государство 4-04-2018, 03:33
    ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год ForteBank объявил о результатах деятельности за 2017 год Государство 4-04-2018, 03:32
    Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей Стеллатор Wendelstein 7-X получил ряд новых возможностей KnowHow 3-04-2018, 08:35
    Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды Космический телескоп Kepler зарегистрировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды KnowHow 3-04-2018, 08:35
    MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе MASR - новый манипулятор для роботов, способный как собирать овощи, так и обслуживать спутники в космосе KnowHow 3-04-2018, 08:35