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Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство

Сегодня, 03:42
Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство


Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом Ахмад Султан Эсса Альджабером. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

«Алик Шпекбаев предложил в случае нарушения законности, а также возникновения проблем и затруднений у инвесторов из ОАЭ, направлять в Агентство соответствующую информацию для принятия законных мер, а также дальнейшего совершенствования инвестиционного климата в Казахстане», — говорится в тексте.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы противодействия коррупции, совершенствования государственного управления и академического взаимодействия.

Председатель Агентства проинформировал посла о достижениях Казахстана в вопросах цифровизации государственных услуг, минимизации уровня коррупции и преобразованиях в системе государственной службы в целом.

Алик Шпекбаев выразил особый интерес к опыту ОАЭ в области внедрения современных технологий в различные сферы жизни и экономики, в частности проект Smart City (Умный город), предполагающий превращение Дубай в единое коммуникационное пространство.

В свою очередь, г-н посол в своем приветственном слове отметил успехи Казахстана в рассматриваемых вопросах и акцентировал внимание на значимости взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

Также, Мохаммад Ахмад Султан Эсса Альджабер рассказал о мерах противодействия коррупции в ОАЭ, где существует практически нулевая толерантность к коррупционерам, и борьба с коррупцией по сей день является одним из приоритетов в стране.

Следует отметить, что согласно рейтингу «Transparency International» по индексу восприятия коррупции за 2017 год ОАЭ заняли 22 место, набрав 71 баллов.

Стороны договорились рассмотреть вопрос организации в текущем году грантового обучения, а также взаимных обучающих стажировок для государственных служащих, направленных на совершенствование системы оказания государственных услуг, в том числе развитие цифровизации.

По итогам встречи, Мохаммадом Ахмад Султан Эсса Альджабер поблагодарил Главу ведомства за оказанный прием и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству.


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