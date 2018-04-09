Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане

Сегодня, 03:53

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК обсудили введение налоговых льгот, передает МИА «Казинформ».



С 1 января в Казахстане для владельцев интернет-магазинов предусмотрены налоговые льготы — они освобождаются от уплаты подоходного налога.

«На данный момент более 3 тыс. компаний занимаются электронной торговлей товарами, 50 из которых с 7 марта по сей день уже зарегистрированы для получения налоговых льгот», — отметила заместитель руководителя Управления администрирования физических лиц Дина Кусаинова.

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Для получения данной льготы необходимо соблюдать следующие условия: расчет за товары должен производиться безналичным способом; договор должен быть заключен в онлайн-режиме; необходимо иметь собственную службу доставки либо договор с лицом, осуществляющим перевозку, пересылку товара. При этом важно, чтобы доходы от осуществления электронной торговли товарами составляли не менее 90% совокупного годового дохода юридического лица либо дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.

«Мы хотим стимулировать электронную торговлю в Казахстане, увеличить безналичный оборот, надеемся, что электронная торговая деятельность будет более прозрачной и открытой», — подытожила Дина Кусаинова.

Отчетность по данному нововведению будет предоставлена до 31 марта следующего года.