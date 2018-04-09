Новости / KnowHow

Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной

Вчера, 09:37
Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной


Согласно результатам новых исследований, проведенных учеными-физиками из Гарвардского университета, наша Вселенная может прекратить свое существование точно таким же способом, которым она была создана - большим, мощным и внезапным взрывом. Причиной этого взрыва может стать дестабилизация бозона Хиггса, квантовой частицы, которая дает массу все остальным элементарным частицам. И, помимо огромного выброса энергии, который разрушит все в известной нам Вселенной, дестабилизация бозона "перевернет вверх ногами" все фундаментальные законы физики.

Правда людям не стоит беспокоиться по поводу будущего разрушительного события. Согласно расчетам, оно произойдет через 10^139 лет, или через 10 миллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов лет в будущем. Более того, с вероятностью в 95 процентов наша Вселенная будет существовать почти в ее нынешнем виде еще 10^58 лет, до тех пор, пока мельчайшие изменения физических законов не начнут преображать ее облик.

Бозон Хиггса, обнаруженный на Большом Адронном Коллайдере в 2012 году, имеет определенную массу. Однако, с течением времени эта масса может измениться, что приведет к изменению массы и других элементарных частиц. Это, как нетяжело догадаться, перевернет всю физику, сделает нестабильными ныне стабильные элементы, что, в свою очередь, приведет к невозможности существования жизни.

Более того, изменение массы бозона Хиггса будет медленно влиять на изменение законов физики на протяжении многих триллионов лет. Но может наступить момент, когда количество этих изменений накопится до такого уровня, после которого они обретут лавинообразный характер. И эта "лавина" изменений приведет ко второму Большому Взрыву.

"Детонатором" второго Большого Взрыва, согласно мнению ученых, может стать даже искривление пространственно-временного континуума возле черной дыры. Ведь в областях таких искривлений уже сейчас существуют законы физики, отличающиеся от законов, действующих в "нормальных" областях космического пространства. И это приводит к тому, что элементарные частицы в таких областях взаимодействуют друг с другом весьма странными образами, которые не укладываются в рамки Стандартной Модели.

Гарвардские исследователи считают, что изменения, которые в конечном счете приведут к краху Вселенной, могут идти уже прямо сейчас. Но у человечества пока еще нет инструментов, при помощи которых можно зафиксировать происходящие изменения, к примеру, сравнить массы бозонов Хиггса в противоположных уголках нашей бесконечной Вселенной.

"Некоторые из наблюдаемых нами феноменов могут говорить нам, что мы сейчас находимся на своего рода границе, разделяющей стабильную и нестабильную Вселенную" - рассказывает Джозеф Ликкен (Joseph Lykken), ученый из Национальной лаборатории Ферми, - "Вселенная сможет просуществовать еще очень долгое время, но, в конце концов, произойдет второй Большой Взрыв и мы даже не можем себе представить, что последует за ним".
  • Просмотров: 36
Похожие материалы
  • Квантовый компьютер D-Wave Квантовый компьютер D-Wave "отправляется" на поиски и изучение бозона Хиггса
  • Вспышка света из двух фотонов в недрах коллайдера стала причиной создания сотен научных трудов Вспышка света из двух фотонов в недрах коллайдера стала причиной создания сотен научных трудов
  • Новая частица, не подчиняющаяся ни одному из законов физики, может стать первым проявлением фундаментальных сил пятого типа Новая частица, не подчиняющаяся ни одному из законов физики, может стать первым проявлением фундаментальных сил пятого типа
  • Физики CERN объявили результаты первого этапа работы коллайдера на полной мощности Физики CERN объявили результаты первого этапа работы коллайдера на полной мощности
  • Данные экспериментов ATLAS и CMS проливают новый свет на природу загадочного бозона Хиггса Данные экспериментов ATLAS и CMS проливают новый свет на природу загадочного бозона Хиггса
    • Отзывы читателей
    Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году KnowHow Вчера, 09:37
    Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной KnowHow Вчера, 09:37
    Металлоорганические Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком KnowHow Вчера, 09:37
    Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Государство Вчера, 03:53
    Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы Государство Вчера, 03:47
    Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Государство Вчера, 03:42
    В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге Государство Вчера, 03:40
    Huawei примерил дизайн Porsche Huawei примерил дизайн Porsche Государство Вчера, 03:38
    Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Государство 7-04-2018, 13:01
    Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Государство 7-04-2018, 13:01
    Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Государство 7-04-2018, 12:55
    Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Государство 7-04-2018, 12:46
    АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам Государство 7-04-2018, 12:41
    В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров KnowHow 6-04-2018, 09:06
    Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет KnowHow 6-04-2018, 09:06
    Исследователи компании IBM запустили броуновский двигатель, способный приводить в действие наночастицы Исследователи компании IBM запустили броуновский двигатель, способный приводить в действие наночастицы KnowHow 6-04-2018, 09:06
    Ученые пытаются определить границы, где на квантовом уровне начинают проявляться дополнительные измерения Ученые пытаются определить границы, где на квантовом уровне начинают проявляться дополнительные измерения KnowHow 5-04-2018, 08:37
    Астрономы обнаружили уникальную галактику, в которой нет темной материи Астрономы обнаружили уникальную галактику, в которой нет темной материи KnowHow 5-04-2018, 08:37
    Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов алмазов KnowHow 5-04-2018, 08:36
    Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих Запланировано строительство новой солнечной электростанции, в 100 раз большей, чем любая из существующих KnowHow 4-04-2018, 08:36