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В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге

Сегодня, 03:40
В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге


В этом году на улучшение состояния трасс заложено 85 млрд тенге. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает «Спутник-Казахстан»."Отдельное внимание уделено развитию сети местных дорог. То есть, не только республиканским, но и дорог внутри области между районными центрами и населенными пунктами. Объем финансирования в этом году составляет 85 млрд тенге. Дополнительно выделено 30 млрд тенге из бюджета. Акиматы также дополнительно будут выделять определенную сумму. Таким образом, объем финансирования местных дорог будет теперь ежегодно составлять порядка 150 млрд тенге, что должно значительно улучшить качество именно дорог местного значения", — сказал Касымбек.Он добавил, что все эти меры придадут мультипликативный эффект по созданию новых рабочих мест в областях. Теперь ежегодно будет охвачено ремонтными работами почти пять тысяч километров сети дорог.«Принятые меры позволят в течение пяти-шести лет значительно улучшить состояние дорог. Они будут или хорошие или в удовлетворительном состоянии», — отметил министр.


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