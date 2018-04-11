Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты

Вчера, 08:39Разнообразные летающие роботы, в том числе и скопированные с насекомых, уже используются в некоторых областях науки и техники на Земле. Но руководство американского космического агентства НАСА считает, что их область применения не ограничивается только нашей планетой. Рой небольших роботов-летунов может, действуя полностью самостоятельно, охватить широкую область поверхности Марса, формируя единую исследовательскую сеть. И недавно руководство НАСА привлекло несколько научно-исследовательских организаций, которым поручено приступить к разработке "роя" будущих роботов-исследователей.Исследования, проведенные группами ученых из Японии и университета Алабамы, показали, что небольшие роботы, скопированные с земных насекомых, вполне способны выжить в неблагоприятных марсианских условиях. Крылья этих легких роботов могут обеспечить силу тяги, достаточную для полетов в разреженной атмосфере Марса, которая в сто раз тоньше атмосферы Земли.Роботы Marsbees будут запускаться с небольшого марсохода, который станет для них мобильной базой. Эта база будет подзаряжать аккумуляторы роботов Marsbees и обеспечивать их всеми необходимыми коммуникациями, передавая по цепочке на Землю всю собираемую информацию. В принципе, такую же работу выполняют сами марсоходы, находящиеся сейчас на Красной Планете, но использование летающих помощников поможет им охватить большие области и собрать большее количество научной информации.Отметим, что проект Marsbees находится сейчас на самой ранней стадии его реализации. Он является одним из 25 проектов, выбранных руководством НАСА в рамках конкурса программы NASA Innovative Advanced Concepts initiative (NIAC) и группа разработчиков этой идеи уже получила финансирование в размере 125 тысяч долларов для ее дальнейшего развития.На следующем этапе исследователи произведут компьютерное моделирование работы крыльев роботов-насекомых в марсианской атмосфере. Более того, в распоряжении японской команды уже имеется опытный образец летающего робота Micro-Air Vehicle, робота, размером с птичку-колибри, который является одним из немногих полностью автономных летающих роботов подобного размера.После создания первых прототипов роботов Marsbees они, эти роботы, будут помещены в камеру, внутри которой будет создано разрежение, равное плотности марсианской атмосферы на уровне поверхности планеты. Испытания в таких условиях позволят ученым оптимизировать конструкцию крыла, алгоритмы движения, минимизировать вес и сделать еще многое, что сделает роботов более приспособленными для совершения полетов на Марсе.И в заключение следует отметить, что проект Marsbees, рассчитанный на два-три года, является самым быстрым и самым реальным из всех проектов программы NIAC. Все остальные проекты являются более "фантастическими", для их воплощения в действительности потребуется минимум десятилетие, потраченное на разработку и испытания всех необходимых новых технологий.