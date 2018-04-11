Новости / KnowHow

Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты

Вчера, 08:39
Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты


Разнообразные летающие роботы, в том числе и скопированные с насекомых, уже используются в некоторых областях науки и техники на Земле. Но руководство американского космического агентства НАСА считает, что их область применения не ограничивается только нашей планетой. Рой небольших роботов-летунов может, действуя полностью самостоятельно, охватить широкую область поверхности Марса, формируя единую исследовательскую сеть. И недавно руководство НАСА привлекло несколько научно-исследовательских организаций, которым поручено приступить к разработке "роя" будущих роботов-исследователей.

Исследования, проведенные группами ученых из Японии и университета Алабамы, показали, что небольшие роботы, скопированные с земных насекомых, вполне способны выжить в неблагоприятных марсианских условиях. Крылья этих легких роботов могут обеспечить силу тяги, достаточную для полетов в разреженной атмосфере Марса, которая в сто раз тоньше атмосферы Земли.

Роботы Marsbees будут запускаться с небольшого марсохода, который станет для них мобильной базой. Эта база будет подзаряжать аккумуляторы роботов Marsbees и обеспечивать их всеми необходимыми коммуникациями, передавая по цепочке на Землю всю собираемую информацию. В принципе, такую же работу выполняют сами марсоходы, находящиеся сейчас на Красной Планете, но использование летающих помощников поможет им охватить большие области и собрать большее количество научной информации.

Отметим, что проект Marsbees находится сейчас на самой ранней стадии его реализации. Он является одним из 25 проектов, выбранных руководством НАСА в рамках конкурса программы NASA Innovative Advanced Concepts initiative (NIAC) и группа разработчиков этой идеи уже получила финансирование в размере 125 тысяч долларов для ее дальнейшего развития.

На следующем этапе исследователи произведут компьютерное моделирование работы крыльев роботов-насекомых в марсианской атмосфере. Более того, в распоряжении японской команды уже имеется опытный образец летающего робота Micro-Air Vehicle, робота, размером с птичку-колибри, который является одним из немногих полностью автономных летающих роботов подобного размера.

После создания первых прототипов роботов Marsbees они, эти роботы, будут помещены в камеру, внутри которой будет создано разрежение, равное плотности марсианской атмосферы на уровне поверхности планеты. Испытания в таких условиях позволят ученым оптимизировать конструкцию крыла, алгоритмы движения, минимизировать вес и сделать еще многое, что сделает роботов более приспособленными для совершения полетов на Марсе.

И в заключение следует отметить, что проект Marsbees, рассчитанный на два-три года, является самым быстрым и самым реальным из всех проектов программы NIAC. Все остальные проекты являются более "фантастическими", для их воплощения в действительности потребуется минимум десятилетие, потраченное на разработку и испытания всех необходимых новых технологий.
  • Просмотров: 50
Похожие материалы
  • Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков
  • Каналы Амстердама превратятся в транспортные магистрали при помощи флота плавающих роботов Каналы Амстердама превратятся в транспортные магистрали при помощи флота плавающих роботов
  • SiSpis - роботы-трехмерные принтеры от компании Siemens SiSpis - роботы-трехмерные принтеры от компании Siemens
  • НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного для участия в исследованиях космоса НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного для участия в исследованиях космоса
  • НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного дл участия в исследованиях космоса НАСА начинает разработку робота R5, предназначенного дл участия в исследованиях космоса
    • Отзывы читателей
    Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем KnowHow Вчера, 08:39
    XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу KnowHow Вчера, 08:39
    Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты KnowHow Вчера, 08:39
    CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией KnowHow 10-04-2018, 08:34
    В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок KnowHow 10-04-2018, 08:34
    Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Металлоорганические Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Государство 9-04-2018, 03:53
    Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы Государство 9-04-2018, 03:47
    Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Государство 9-04-2018, 03:42
    В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге Государство 9-04-2018, 03:40
    Huawei примерил дизайн Porsche Huawei примерил дизайн Porsche Государство 9-04-2018, 03:38
    Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Государство 7-04-2018, 13:01
    Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Государство 7-04-2018, 13:01
    Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Государство 7-04-2018, 12:55
    Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Государство 7-04-2018, 12:46
    АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам Государство 7-04-2018, 12:41
    В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров KnowHow 6-04-2018, 09:06
    Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет KnowHow 6-04-2018, 09:06