XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу

Вчера, 08:39В настоящее время все более широкое распространение получают различные программы-помощники и программы, называемые чатботами, в основе которых лежат принципы искусственного интеллекта. С некоторыми функциями такие программы справляются замечательно, но, в большинстве случаев, они недостаточно "умны" для того, чтобы они могли достаточно долго поддерживать осмысленную беседу с человеком. Однако, не так давно система искусственного интеллекта XiaoIce, разработанная компанией Microsoft, получила целый ряд новых возможностей. Сейчас в этой системе использовано сразу несколько различных принципов восприятия информации, благодаря чему она вполне может одурачить человека, который будет не в состоянии определить то, что он беседует с компьютером, а не другим человеком."Полный дуплекс" - это термин из области телекоммуникаций, описывающий процесс обмена информацией, при котором информация способна передаваться в двух направлениях одновременно. Это очень похоже на двух человек, говорящих в один и тот же момент. Все современные чатботы используют только половину от полного дуплекса, так называемый полудуплекс, когда информация передается сначала в одном направлении, от человека к программе, например, а затем в обратном направлении, когда программа дает человеку свой ответ.Отличительной чертой системы XiaoIce является то, что она способна общаться с человеком в режиме полного дуплекса, что имеет смысл в некоторых ситуациях. Это означает, что система способна быстро и с достаточно высокой вероятностью предсказать то, что скажет его собеседник, продолжит ли он свою мысль или завершит высказывание. Благодаря этому, система XiaoIce способна дать ответ моментально, а не заставлять человека ждать, пока компьютер "переваривает" сказанное и выполняет поиск по базам данных в поисках подходящего ответа.Искусственный интеллект XiaoIce делает эту систему на порядки умнее существующих чатботов. Она лишена их главного недостатка - повторения через некоторое время одних и тех же ответов, что делает процесс общения с чатботом малоинтересным и утомительным для человека уже через непродолжительное время общения.Кроме всего вышесказанного, система XiaoIce уже получила несколько новых способностей, при помощи которых она с большей точностью подражает поведению живого человека. К этим способностям относятся способность к изменению темы разговора, завершения разговора и возврата к первоначальной теме. Сейчас инженеры и программисты компании Microsoft работают над интеграцией всех проверенных новшеств в чатбота Zo, ориентированного на общение с американскими гражданами, и чатбота Rinna, ориентированного на Японию.В свете всего вышесказанного некоторые из наших читателей будут ожидать, что система-помощник Cortana в ближайшем времени станет более разговорчивой и умной. Спешим вас разочаровать, что все перечисленные выше новые технологии искусственного интеллекта еще не скоро будут готовы к коммерческому использованию. Тем не менее, момент, когда нечто подобное появится на наших смартфонах и компьютерах рано или поздно, но неизбежно настанет.