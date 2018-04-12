Астрономы обнаружили "волну холода", распространяющуюся от скопления Персея

12-04-2018, 08:35Ученые-астрономы, используя данные, предоставленные космической рентгеновской обсерваторией Chandra, телескопа XMM-Newton и немецкого спутника German Roentgen (ROSAT), обнаружили и изучили космическую "холодную волну", имеющую достаточно четкий фронт, распространяющийся от скопления Персея, скопления галактик в созвездии Персея. Эта космическая "погодная" аномалия имеет размеры в два миллиона световых лет и она движется по космосу уже на протяжении 5 миллиардов лет, больше, чем существует наша Солнечная система.Холодный фронт - это длинная вертикальная структура, находящаяся в левой части первого изображений. Как уже упоминалось выше, длина этого фронта составляет два миллиона световых лет и граница фронта удаляется от центра скопления Персея со скоростью около 480 тысяч километров в час. Отметим, что космическая холодная волна была обнаружена в 2012 году, благодаря данным, полученным спутником ROSAT, телескопом XMM-Newton и японским телескопом Suzaku X-ray. Позже для исследований была использована обсерватория Chandra, высокая разрешающая способность которой позволила ученым увидеть все тонкости этого необычного явления.На втором снимке представлена температурная карта фронта, полученная при помощи рентгеновской обсерватории Chandra. Синим цветом на ней отмечены холодные области (30 миллионов градусов), а более горячие области (80 миллионов градусов) отмечены красным цветом.Удивительно то, что волна холода смогла сохранить свою целостность на протяжении почти трети срока существования Вселенной. Ее границы остались достаточно четкими, несмотря на то, что она "раскололась" на две части. Столь старая волна холода, по мнению ученых, должна была разрушиться и рассеяться, ведь она двигалась в течение миллионов лет в чрезвычайной космической среде, периодически "взбаламучиваемой" вспышками от огромной черной дыры в центре скопления Персея.Четкий фронт волны холода позволил ученым выдвинуть предположение, что ее структура находится под влиянием создаваемых ею же сильнейших магнитных полей. И это предположение было подтверждено данными наблюдений обсерватории Chandra.Формирование холодного фронта в космосе в корне отличается от процесса формирования холодных фронтов в атмосфере Земли. В космосе эти явления возникают в результате столкновений скоплений галактик. Гравитационные силы большего скопления притягивают меньшее скопление, основная масса материи которого иногда проходит недалеко от центра большого скопления. Гравитационные возмущения, возникающие в таком случае, заставляют колебаться плотные газовые облака , которые двигаются подобно жидкости, вращаемой в стакане. Именно такое движение и производит волны холода, имеющие спиральную форму и направленные наружу от центра скопления.