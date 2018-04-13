Алюминий рекордно подорожал из-за санкций к «Русалу»

Сегодня, 03:32

Цены на алюминий в ходе торгов подскочили на 13% с прошлого четверга, демонстрируя рекордный для четырехдневного периода рост с 1988 года на опасениях резкого сокращения предложения этого металла на мировом рынке после введения санкций против «Русала», сообщает rosbalt.ru.



Так, в ходе торгов в среду цены на Лондонской бирже металлов (LSE) поднялись на 3% до 2266,5 долларов за тонну. Предыдущий пятилетний максимум был зафиксирован на уровне 2290 долларов за тонну, сообщает «Интерфакс».

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Ранее LSE и нью-йоркская биржа Comex объявили о запрете на новые поставки алюминия от «Русала», подпавшего в минувшую пятницу под санкции Минфина США.

«Цены на алюминий явно могут вырасти еще и превзойти недавние максимумы, — полагает аналитик Argonaut Securities Хелен Лау. — Представьте, как снизится предложение, если мы уберем одну десятую всех поставок, пусть даже и на короткое время».

Между тем, акции «Русала» продолжают дешеветь в Гонконге, однако цена бумаг конкурентов, особенно из США, активно растет. Капитализация американской Alcoa с четверга подскочила на 14%.

«Русал», как и другие компании Олега Дерипаски, попал в SDN List (так называемый «черный» санкционный список США). Согласно разъяснению Минфина США, у контрагентов компаний Дерипаски есть два месяца (до 5 июня 2018 года), чтобы завершить или отменить ранее заключенные с ними сделки. Запрет касается импорта продукции, услуг и технологий в США.