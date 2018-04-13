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Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги

Сегодня, 03:45
Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги


Входящий в состав корпорации Alibaba китайский интернет-магазин Taobao обновил правила пользования сайтом, запретив среди прочего частным компаниям размещать на платформе товары и услуги, связанные с криптовалютами или ICO. Об этом пишет forklog.com со ссылкой на CoinDesk.

Начиная с 17 апреля, организации не смогут продавать на Taobao услуги по маркетингу, технологическому развитию и написанию бизнес-предложений, связанных с первичным размещением монет. На площадке также будут запрещены абсолютно все предметы и услуги, связанные с криптовалютами, — от самих монет до цифровых животных из децентрализованных приложений на блокчейне Ethereum. Ранее на площадке уже запретили продажу чипов для майнинга и руководств к ним.


Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги

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Представители торговой площадки добавили, что действуют согласно правовому регулированию, принятому Народным банком Китая еще осенью 2017 года.

«Магазины, которые нарушат запрет, ждет наказание», — добавили в компании.

Напомним, с начала февраля крупные социальные сети и поисковые движки в Китае перестали отображать рекламный или спонсорский контент, связанный с биткоином и другими криптовалютами.

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