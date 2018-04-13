В Азербайджане стартовали выборы президента

Сегодня, 03:36

В Азербайджане началось голосование в рамках выборов президента, заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Мазахир Панахов. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на АПА.



Кандидатами являются действующий глава государства Ильхам Алиев от партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от Партии единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев от «Движения национального возрождения», Хафиз Гаджиев (партия «Муасир Мусават»), Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) и Сардар Джалалоглу от Демократической партии Азербайджана.

Согласно утвержденным спискам избирателей, в голосовании имеют право участвовать более 5,3 млн граждан Азербайджана (население страны — 9,5 млн человек).

Ильхам Алиев объявил о внеочередных выборах президента Азербайджана

В качестве наблюдателей на выборах выступают миссия Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) во главе с румынским депутатом Виорелом Ричардом Бадеа, а также Парламентской ассамблеи СНГ во главе с зампредседателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым.

Начавшиеся выборы являются внеочередными. О переносе голосования на полгода раньше объявил действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале февраля 2018 года.





Ильхам Алиев стал президентом после смерти в 2003 году своего отца Гейдара Алиева. На данный момент заканчивается его третий пятилетний срок, начавшийся в октябре 2013 года. Действующая Конституция Азербайджана не ограничивает число сроков, в течение которых можно занимать пост главы государства. В 2016 году по результатам референдума срок полномочий президента страны был продлен до семи лет, поэтому следующие выборы состоятся уже в 2025 году.

