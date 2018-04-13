Новости / KnowHow

Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати

Вчера, 08:29
Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати


В 2015 году мы рассказывали нашим читателям о голландской компании MX3D, специализирующейся на технологиях промышленной трехмерной печати. В то время эта компания планировала изготовить первый в своем роде стальной пешеходный мост, который соединит берега одного из каналов в Амстердаме. И вот только недавно создание этого моста, над которым работали четыре сварочных робота MX3D-Metal, было завершено, а в скором будущем новый мост будет установлен на предназначенное для него место.

Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати


Робот MX3D-Metal представляет собой манипулятор, на конце которого установлена горелка сварочного аппарата, который обеспечивает постоянный поток жидкого металла. И так, каплей за каплей, роботы, функционировавшие под управлением специализированного программного обеспечения, "сварили" всю конструкцию моста. При этом, за счет высокой прочности металла, для изготовления конструкции моста не потребовалось никаких дополнительных элементов и опорных конструкций.

Законченный мост имеет длину 12.5 метров, ширину - 6.3 метра, а его вес составляет 4 500 килограммов. Процесс печати его конструкции продолжался в течение шести месяцев, за которые через наконечники горелок роботов прошло 1 100 километров сварочной проволоки из нержавеющей стали.

Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати


Напомним нашим читателям, что изначально компания MX3D планировала "напечатать" мост прямо на его месте, начав на одной стороне канала и закончив, через время, на другой. Однако, такой подход оказался не совсем практичным и создание моста было перенесено в одно из производственных помещений компании. "Место, где будет установлен новый мост, является слишком оживленным для того, чтобы там можно было развернуть какое-либо производство" - рассказывает Олег Вишнияку (Oleg Vishniakou), представитель компании MX3D, - "Мы столкнулись с трудностями при получении разрешения на проведение таких работ. Более того, на нашей базе нам было более удобно организовать круглосуточное наблюдение за процессом печати".

В самом скором времени построенный мост будет подвергнут ряду испытаний на его структурную целостность, на соответствие заявленным характеристикам и существующим нормам. И только после этого он будет установлен на предназначенном для него месте.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • В Голландии открылся первый в мире мост, построенный при помощи трехмерной печати В Голландии открылся первый в мире мост, построенный при помощи трехмерной печати
  • Проведены первые испытания реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи 3D-печати Проведены первые испытания реактивного двигателя, полностью изготовленного при помощи 3D-печати
  • OMTD - первый подводный аппарат, полностью изготовленный при помощи технологии трехмерной печати OMTD - первый подводный аппарат, полностью изготовленный при помощи технологии трехмерной печати
  • Машины-монстры: Самое большое в мире сооружение из конструктора LEGO Машины-монстры: Самое большое в мире сооружение из конструктора LEGO
  • Установлен новый рекорд по размерам объекта, изготовленного при помощи технологии трехмерной печати Установлен новый рекорд по размерам объекта, изготовленного при помощи технологии трехмерной печати
    • Отзывы читателей
    Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень KnowHow Вчера, 08:30
    Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати KnowHow Вчера, 08:29
    Бензин в Казахстане может подешеветь Бензин в Казахстане может подешеветь Государство Вчера, 03:49
    Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Государство Вчера, 03:45
    В Азербайджане стартовали выборы президента В Азербайджане стартовали выборы президента Государство Вчера, 03:36
    10 «вредных советов» по построению отдела продаж 10 «вредных советов» по построению отдела продаж Государство Вчера, 03:32
    Алюминий рекордно подорожал из-за санкций к «Русалу» Алюминий рекордно подорожал из-за санкций к «Русалу» Государство Вчера, 03:32
    Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1 Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1 KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Новая голографическая технология позволила записать данные 1000 DVD-дисков на носитель, площадью 4 на 4 дюйма Новая голографическая технология позволила записать данные 1000 DVD-дисков на носитель, площадью 4 на 4 дюйма KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Астрономы обнаружили Астрономы обнаружили "волну холода", распространяющуюся от скопления Персея KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем KnowHow 11-04-2018, 08:39
    XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу KnowHow 11-04-2018, 08:39
    Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты KnowHow 11-04-2018, 08:39
    CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией KnowHow 10-04-2018, 08:34
    В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок KnowHow 10-04-2018, 08:34
    Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Металлоорганические Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Государство 9-04-2018, 03:53
    Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы Государство 9-04-2018, 03:47