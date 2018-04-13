Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати

Вчера, 08:29В 2015 году мы рассказывали нашим читателям о голландской компании MX3D, специализирующейся на технологиях промышленной трехмерной печати. В то время эта компания планировала изготовить первый в своем роде стальной пешеходный мост, который соединит берега одного из каналов в Амстердаме. И вот только недавно создание этого моста, над которым работали четыре сварочных робота MX3D-Metal, было завершено, а в скором будущем новый мост будет установлен на предназначенное для него место.Робот MX3D-Metal представляет собой манипулятор, на конце которого установлена горелка сварочного аппарата, который обеспечивает постоянный поток жидкого металла. И так, каплей за каплей, роботы, функционировавшие под управлением специализированного программного обеспечения, "сварили" всю конструкцию моста. При этом, за счет высокой прочности металла, для изготовления конструкции моста не потребовалось никаких дополнительных элементов и опорных конструкций.Законченный мост имеет длину 12.5 метров, ширину - 6.3 метра, а его вес составляет 4 500 килограммов. Процесс печати его конструкции продолжался в течение шести месяцев, за которые через наконечники горелок роботов прошло 1 100 километров сварочной проволоки из нержавеющей стали.Напомним нашим читателям, что изначально компания MX3D планировала "напечатать" мост прямо на его месте, начав на одной стороне канала и закончив, через время, на другой. Однако, такой подход оказался не совсем практичным и создание моста было перенесено в одно из производственных помещений компании. "Место, где будет установлен новый мост, является слишком оживленным для того, чтобы там можно было развернуть какое-либо производство" - рассказывает Олег Вишнияку (Oleg Vishniakou), представитель компании MX3D, - "Мы столкнулись с трудностями при получении разрешения на проведение таких работ. Более того, на нашей базе нам было более удобно организовать круглосуточное наблюдение за процессом печати".В самом скором времени построенный мост будет подвергнут ряду испытаний на его структурную целостность, на соответствие заявленным характеристикам и существующим нормам. И только после этого он будет установлен на предназначенном для него месте.