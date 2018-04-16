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Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область

Сегодня, 03:50
Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область


По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область для ознакомления с ходом реализации Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», а также государственных и отраслевых программ, об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В ходе рабочей поездки запланировано посещение ряда промышленных объектов. Это завод по производству полиэтиленовых пленок и газотурбинная электростанция, расположенные на территории Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»; мост через реку Урал, призванный стать частью автодороги Актобе — Атырау — Астрахань; проект «Интеллектуальное месторождение» на АО «Эмбамунайгаз», реализуемое в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».


Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область

Бакытжан Сагинтаев посетил Shymkent Сity

Бакытжан Сагинтаев также посетит животноводческий комплекс ТОО «СП Сарайшык», где ознакомится с реализацией Государственной программы развития АПК и принимаемыми мерами по развитию сельхозпредпринимательства.

На встрече со студенческой молодежью Атырауской области будут обсуждены вопросы реализации Пяти социальных инициатив Президента, в частности, повышение доступности образования и улучшение условий проживания студентов.

Запланирована встреча с работниками системы здравоохранения области. Будут рассмотрены принимаемые меры по дерегулированию сферы, развитию сектора частных медицинских услуг, в том числе посредством механизма ГЧП.

Вопросы социально-экономического развития области, достижения целевых индикаторов по развитию экономики региона на 2018 год, расширения микрокредитования и развития предпринимательства — на повестке встречи с рабочим активом области и представителями бизнеса.

Напомним, в текущем году это третья рабочая поездка в регионы страны. Ранее Бакытжан Сагинтаев совершил рабочие поездки в Южно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Атырауская область — один из главных нефтедобывающих регионов Казахстана, вместе с тем в регионе принимаются меры по диверсификации экономики. За январь-февраль 2018 года объем производства промышленной продукции составил 1125,7 млрд тенге. Индекс физического объема — 114,1% к январю 2017 года. В рамках первой пятилетки индустриализации (20102014 гг.) в регионе появилось 28 новых проектов с созданием 2,1 тыс. рабочих мест. Во второй пятилетке (20152019 гг.) запланирована реализация еще 26 проектов, при этом в области появится 3,5 тыс. новых вакансий. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 4 крупных проектов, в их числе фармацевтический завод и птицефабрика, на сумму 19,5 млрд тенге с созданием 254 рабочих мест. Инвестиции в основной капитал составили 542,6 млрд тенге, или 210% к январю-февралю 2017 года.

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