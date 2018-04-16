Более 100 населённых пунктов Карагандинской области обеспечат газом

Сегодня, 03:38

На совещании в акимате Карагандинской области разработчики проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» представили основные технические решения. Отметим, что по области будет пролегать больше половины газовой магистрали. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе регионального акимата.



«В настоящее время ведётся активная работа по реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение госэкспертизы. И уже на стадии завершения находится разработка проектно-сметной документации», — сообщил заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз» Сериккали Брекешев.

АО «КазТрансГаз» является заказчиком проекта, разработчиком ТЭО выбран консорциум ТОО «КАТЭК». Основные технические решения презентовал на совещании генеральный директор проектной организации Кундыз Нупов. По уточнённым данным, протяжённость магистрального газопровода до Астаны составит 1063 км, из них 764 приходится на Карагандинскую область.

Строительство газопровода Сарыарка начнется в июле

«Основная работа по земельным вопросам, по инфраструктуре будет связана с Карагандинской областью, — отметил докладчик. — Строительство будет вестись в две очереди. Первая завершается с началом подачи газа в Астану и включает в себя прокладку трубы и возведение системы обеспечения газоснабжения — это 20182019 годы. Вторая очередь строительства запланирована на 20192020 годы».

Стоимость первой очереди оценивается в 264,4 млрд тенге. Уникальность газопровода заключается в том, что он сможет выдержать давление в 100 атмосфер.

«Специально выделены автоматизированные газораспределительные станции, которые будут находиться в трёх городах Карагандинской области — Жезказгане, Караганде и Темиртау. Будут ещё 5 отводов для потенциальных АГРС для районов, с тем чтобы их сдавать отдельно по мере готовности, — сказал Кундыз Нупов. — Газоснабжением может быть охвачено 119 населённых пунктов Карагандинской области».

Регион получит экономический, экологический и социальный эффект, подчеркнул он. По расчётам, ежегодные инвестиции составят до 1015 млрд тенге. Уже идёт отбор карагандинских предприятий, продукция которых будет использоваться в строительстве газопровода. Реализация проекта даст региону дополнительные рабочие места: до 2 000 человек будет занято в период строительства, до 1 000 человек потребуется на обслуживание газопровода.