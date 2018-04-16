До конца 2022 года планируется построить 200 общежитий

Сегодня, 03:58

На какие специальности будут выделяться дополнительные 20 тыс. грантов? Как открыть образовательный депозит? Кто будет строить общежития для студентов? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью РrimeМinister.kz ответил и.о. заместителя директора департамента развития системы оплаты образовательных услуг АО «Финансовый центр» министерства образования и науки РК Алпамыс Сатыбалдин.

— Расскажите, какие на сегодняшний день принимаются меры по исполнению третьей инициативы Президента «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи». В частности, по грантам: на какие специальности они будут выделены?

— Третья инициатива Главы государства направлена на повышение уровня образования. В частности, это дополнительные 20 тыс. грантов. Из них 16 тыс. рассматриваются на бакалавр, в том числе 11 тыс. на технические специальности, 5 тыс. — на другие специальности, востребованные рынком труда, 3 тыс. — на магистратуру, 1 тыс. — на PhD.

В 2017 году впервые за 5 лет были выделены дополнительные 10 тыс. грантов. Получается, ранее ежегодно в бакалавриат выделялось 28 902 гранта. В прошлом году было выделено 35 тыс. грантов. На магистратуре также количество грантов увеличилось от 7 тыс. до 10 тыс. В этом году выделяется еще 20 тыс. грантов. В общем, размер государственного образовательного заказа составляет более 66 389 образовательных грантов. На данный момент финансовым центром разрабатывается сама схема. Ежегодно количество грантов формируется исходя от потребностей, которые дают высшие учебные заведения.

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— Какие на сегодняшний день существуют программы по поддержке молодежи?

— На сегодняшний день существуют разные образовательные программы. АО «Финансовый центр» является оператором государственной образовательной накопительной системы. У народа принято называть их образовательные депозиты. Главное отличие образовательных депозитов заключается в том, что любой житель Казахстана, любой его гражданин может открыть на себя либо на своего ребенка образовательный депозит и получать помимо банковских вознаграждений премию государства. Эта программа также была разработана по инициативе Нурсултана Абишевича. Если любой гражданин Казахстана откроет образовательный депозит кроме банковских вознаграждений до 14% государство ежегодно начисляет премию на остаток суммы в виде 5 или 7%: 5% — для обычных семей, 7% — для детей из социально-уязвимых слоев населения.

Также необходимо отметить, что не только на детей открывается данная программа, но также и вы, и я можем открыть данный вид государственной помощи.

Давайте от слов перейдем к цифрам. Для примера, если взять восьмилетнего ребенка, на которого родители открывают депозит. Возьмем небольшую сумму. Если накапливать по 8500 тенге, то за 10 лет пока ребенок закончит школу, у него накопится 1 млн тг. Государство и банк дают сверху 2 млн тг. Итого общая сумма накопления составляет 3 млн тг.

Если же ребенок поступает на грант, то в этом случае он имеет право все 3 млн вместе с государственной премией и банковским вознаграждением использовать в своих других целях, либо может перевести на третье лицо, либо накапливать дальше для получения другого уровня образования. Это очень большая помощь для экономического бюджета семьи.

Если же ребенок не поступает на грант, то он может обучаться на эти средства. Со счета банка каждый год на расчетный счет университета перечисляются средства. К примеру, первый год обучения стоит 500 тысяч тг. Со счета банка на расчетный счет университета перечисляется 500 тысяч. Но государство не прекращает начисление премии. Также как и банк не прекращает. На 2,5 млн также будет начисляться государственная премия. И так каждый год начисляется премия и по окончанию вуза он имеет право оставшиеся средства забрать. Также это не ограничивается казахстанскими вузами: ребенок может поступить и в зарубежные вузы. Есть такая программа.

Кроме этого, если он не успел накопить на образование, он может взять образовательный кредит в банках-участниках госпрограммы. На сегодняшний день это Нурбанк, Тенгрибанк, Форте банк. Процентные ставки — от 10% до 20%. Но главная особенность в том, что срок кредитования можно продлить до 10 лет. Во время обучения ему дается льготный период. Во время обучения он может не платить основной долг, а оплачивать только процентную задолженность. Основной долг он может погашать после того, как закончит вуз и пройдет полгода. Данная программа работает с 2005 года. Также разработана по необходимости.

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— А теперь перейдем к теме общежитий. Сколько общежитий будет построено уже в этом году и кто их будет строить?

— Да, вот как вы отметили, в третьей инициативе Президента сказано не только про гранты, но и про общежития. Глава государства дал поручение построить общежитий на не менее чем 75 тысяч мест. Это примерно, если одно общежитие составляет от 300 до 500 мест, значит, необходимо построить 150200 общежитий по всему Казахстану. Исходя из потребностей вузов.

Строительство такого количества общежитий обойдется в немалое количество денег. На данный момент рассматриваются расходы, которые университеты потратили для того, чтобы построить общежития. Расходы будут погашаться не в течение одного года, а в течение 8 лет. Получается высшие учебные заведения или же любой частный предприниматель, который будет строить общежития, не будут полностью за свои средства строить — также будет помощь со стороны государства в виде 82 МРП на одно койко место. Это примерно 197 тысяч.

Скажем юридическое лицо построило общежитие на 500 мест. Примерно, ему в течение 8 лет будет перечисляться около 100 млн тг. Тем самым он может большую часть своих расходов покрыть. Кроме этого, также необходимо отметить то, что вузы или же частные предприниматели, которые будут строить общежития, будут получать оплату за аренду от студентов. Ни вуз, ни любое другое юридическое лицо не будут иметь большие затраты для осуществления данной программы.

Рассматривается, что оператором будет «Финансовый центр». На данный момент разрабатываются правила. Для того, чтобы разработать правила каждый день у нас идет интенсивная работа с акиматами, вузами, колледжами, управлениями образования. Вот, например, буквально недавно в Доме экономики состоялась встреча с ректорами вузов. Участвовали также представители Казахстанского Центра государственно-частного партнерства.

— Имеются ли уже результаты по данным договоренностям?

— Смотрите, вот есть план, например, до конца 2022 года будут построены 160200 общежитий. На данный момент мы от акиматов получили потребность вузов, чтобы посчитать сколько необходимо построить. На данный момент разрабатывается карта потребностей, по которым будет идти строительство. Планируется, что первый объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году. В этом году уже начнется строительство.

— В частности Ваша организация — «Финансовый центр» — какое участие принимает?

— Через финансовый центр размещается государственный образовательный заказ. Получается, общежитие может построить не только вуз. Если, скажем, вуз не имеет своих средств, он может привлечь инвесторов, может обратиться в банк для получения льготного кредитования. Вуз и частное лицо, которое будет строить общежитие, заключает договор с «Финансовым центром». В договоре рассматривается, что после того, как общежитие будет введено в эксплуатацию, «Финансовый центр» через размещение государственного заказа будет оплачивать в течение 8 лет 82 МРП на одно койко место.