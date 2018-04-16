Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом

Вчера, 08:35Концепция ротационного паруса была разработана еще в 1920-х годах, но с того времени эта идея так и продолжала оставаться только идеей, несмотря на строительство нескольких экспериментальных судов с такими парусами. И лишь недавно парус Rotor Sail Solution, который представляет собой большой вертикальный цилиндр, был установлен на судне M/S Viking Grace, принадлежащем финской компании Norsepower и которое совершает регулярные рейсы между Финляндией и Швецией.Судно M/S Viking Grace имеет 800 кают и вмещает до 2 800 пассажиров, а в его трюме есть место для 500 автомобилей. Это судно было сдано в эксплуатацию в 2013 году, оно было первым судном подобных размеров, двигатели которого работают на сжиженном природном газе (Liquefied Natural Gas, LNG). Для увеличения эффективности корпус судна M/S Viking Grace был максимально оптимизирован с гидродинамической точки зрения, что позволило снизить количество потребляемого топлива и уровень издаваемого шума.Единственный цилиндр Rotor Sail, высотой 24 метра и диаметром 4 метра, является современным вариантом так называемого ротора Флэттнера (Flettner rotor). В данной технологии используется эффект Магнуса, который обеспечивает максимальную тягу под углом в 90 градусов к направлению ветра. В системе Rotor Sail используются датчики, которые определяют силу и направление ветра, и когда ветер становится достаточно силен, ротационный парус вносит серьезный вклад в движение судна, что позволяет сэкономить весьма существенное количество топлива.Согласно предварительным расчетам, экономия расхода топлива за счет использования ротационного паруса Rotor Sail, позволит уменьшить выбросы судном M/S Viking Grace углерода в атмосферу на 900 тонн ежегодно.С 12 апреля этого года судно M/S Viking Grace, оборудованное ротационным парусом, начало перевозить пассажиров из Турку, Финляндия, в Стокгольм, Швеция. А еще одна компания, Viking Line, планирует установить два ротационных паруса Rotor Sail на новом пароме, который сейчас находится в стадии строительства и который будет спущен на воду в 2020 году.