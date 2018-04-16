В Швеции введена в эксплуатацию первая в мире дорога, способная заряжать электрические автомобили во время движения

Вчера, 08:35Первый участок электрифицированной дороги, способной подзаряжать аккумуляторы электрических автомобилей прямо во время движения, был недавно сдан в эксплуатацию в Швеции. Эта дорога располагается неподалеку от Стокгольма, она связывает аэропорт Stockholm Arlanda с соседним складским и сортировочным грузовым центром. Длина первого участка такой дороги составляет всего два километра, тем не менее, внедрение подобных технологий является одним из важных частей стратегического шведского плана, касающегося энергетики и экологии вместе. Отметим, что главной целью этого плана является полное избавление Швеции от зависимости от ископаемых видов топлива к 2030 году, что позволит уменьшить количество вредных выбросов от транспортных средств минимум на 70 процентов.Появление участка электрифицированной дороги позволит сделать электрические автомобили более удобными и практичными. Система, встроенная в дорогу, работает, передавая электрическую энергию от рельсов, проложенных ниже дорожного покрытия, к системе автомобиля при помощи гибкой руки-пантографа. "На поверхности дороги, при этом, нет никакого электрического потенциала" - рассказывает Ганс Салл (Hans Sall), руководитель компании eRoadArlanda, - "Электричество проходит по рельсам, утопленным на 5-6 сантиметров ниже поверхности дорожного покрытия. Но параметры электрической системы были выбраны с учетом максимальной безопасности, если залить дорогу соленой водой, то напряжение на ее поверхности не превысит одного Вольта. Другими словами, по залитой водой дороге можно будет ходить босиком без каких-либо последствий".На сегодняшний день сооружение одного километра электрифицированной дороги обходится в один миллион евро. Тем не менее, это в 50 раз меньше, чем стоимость монтажа эквивалентной по всем параметрам системы, в которой над дорогой прокладываются контактные провода, как у троллейбуса. В настоящее время в Швеции насчитывается порядка полумиллиона километров дорог, из которых 20 тысяч приходится на автомагистрали. "Если мы электрифицируем эти 20 тысяч километров, этого уже будет достаточно для реализации первого этапа нашего плана" - рассказывает Ганс Салл, - "В нашей стране расстояние между двумя магистралями не превышает 45 километров, и современные электрические автомобили уже способны преодолеть такую дистанцию без перезарядки батарей".И в заключение отметим, что сейчас ведутся переговоры между Швецией и Германией, которые касаются строительства сети электрифицированных дорог. Демонстрация преимуществ такого подхода должна подтолкнуть всю Европу к более широкому применению электрических автомобилей и дальнейшему развитию сетей электрифицированных дорог.